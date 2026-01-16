Ledo sezonas Kuršių mariose prasidėjo: ką turi žinoti poledinės žūklės mėgėjai

Ledu rekomenduojama eiti pramintu keliu, čiuožiant, neatitraukiant kojų nuo ledo, tvirta lazda tikrinant ledo stiprumą. Jei sudavus į ledą lazda, pasirodo vanduo, būtina grįžti į krantą.
Čiuožiant slidėmis, atsegami slidžių tvirtinimai ir plaštakos neprakišamos pro slidžių lazdų kilpas. Ledu einant grupei žmonių, laikomasi ne mažesnio 5 metrų atstumo tarp kiekvieno žmogaus.
Einant ledu, aplenkiamos užneštos sniegu arba pripustytos ledo vietos, atidžiai tikrinamas ledo stiprumas prie kranto.
Ant ledo draudžiama palikti vaikus iki dvylikos metų amžiaus be suaugusiųjų priežiūros.
Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklėse taip pat nustatyta prievolė žvejams mėgėjams žvejojant ant ledo turėti smaigus, kurie įlūžus padėtų išlipti ant ledo. Smaigai yra nebrangi, bet efektyvi priemonė, kuri padeda išsaugoti ne vieną gyvybę. Smaigus reikia nešiotis taip, kad netikėtai įlūžus būtų po ranka – dažniausiai žvejai juos pasikabina ant kaklo.
Naujausi komentarai