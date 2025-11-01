 Lėbartų ir Joniškės kapinėse užmirštus kapus tvarko ir vaikai

Lėbartų ir Joniškės kapinėse užmirštus kapus tvarko ir vaikai

2025-11-01 05:00
Indrė Kiseliovaitė

Lėbartų ir Joniškės kapinėse jau juntami didesni žmonių, atvykstančių uždegti žvakutes ant artimųjų kapų, srautai. Nepamiršti ir tie mirusieji, kurių kapai apleisti ir neprižiūrėti. Jais pasirūpina – sutvarko, uždega žvakutę ir padeda gėlių – įvairių Klaipėdos mokyklų moksleiviai.

Srautai: dalis žmonių artimųjų kapus sutvarko dar prieš Vėlines, kad Vėlinių rytą netektų atsidurti eismo spūstyse.
Srautai: dalis žmonių artimųjų kapus sutvarko dar prieš Vėlines, kad Vėlinių rytą netektų atsidurti eismo spūstyse. / Vytauto Liaudanskio nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Klaipėdos miesto tvarkymo skyriaus patarėja Daiva Breivė sakė, kad artėjant Vėlinėms tiek Lėbartų, tiek Joniškės kapinėse lankosi vis daugiau žmonių.

„Šią savaitę tikrai juntami žmonių srautai. Kol kas iššūkių dėl eismo nėra. Labai koreguoja tuos srautus lietus. Kai būna liūtys, kaip ir antradienį, kai pusę dienos lijo, nebuvo lankytojų, bet saulei išlindus, pasibaigus lietui, visi vorele traukė į kapines“, – pastebėjo D. Breivė.

Anot jos, dauguma žmonių kapinėse elgiasi atsakingai, tačiau atsiranda ir kitokių.

„Be abejo, yra tokių, kurie tingi nunešti iki šiukšliadėžės. Kartais būna, kad ir už tvoros numeta, bet didžioji dalis tvarkosi, negaliu tikrai nieko blogo pasakyti“, – kalbėjo pašnekovė.

D. Breivė taip pat pasakojo, kad šiuo metu itin aktyviai prie apleistų kapų tvarkymo prisideda įvairių švietimo įstaigų moksleiviai.

„Labai aktyviai šį procesą vykdo mūsų švietimo įstaigos, mokyklos. Sulaukėme tikrai daug paklausimų iš švietimo įstaigų, kurios norėtų atvažiuoti su vaikais, sutvarkyti apleistus kapus, uždegti žvakučių. Antradienį atvažiavo 40 vaikų. Švietimo įstaigos aktyviai lankosi tiek Joniškės, tiek Lėbartų kapinėse“, – teigė D. Breivė.

Pagal nusistovėjusią tvarką, lapkričio 1 d. iki 12 val. kapinių lankytojai yra įleidžiami automobiliais tiek į Joniškės, tiek į Lėbartų kapines, o po 12 val. kapinių teritorija paliekama tik pėstiesiems. Automobilius prašoma palikti automobilių stovėjimo aikštelėse.

Lėbartų kapinėse bus tam tikri eismo pokyčiai.

„Lėbartų kapinėse nuo penktadienio paleisime eismą ratu, tai reiškia, kad pro centrinius vartus bus įvažiavimas, o pro kitus – išvažiavimas. Yra prikabinta schema, kelio ženklai“, – priminė D. Breivė.

Šiame straipsnyje:
Lėbartų ir Joniškės kapinės
kapų tvarkymas
Klaipėdos mokyklų moksleiviai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų