Kapinės ruošiamos žiemai

Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus patarėja Daiva Breivė patvirtino, kad kasmet panašiu metu lapkričio 17–21 dienomis kapinėse nutraukiamas vandens tiekimas.
Po Vėlinių kapinių lankytojų gerokai sumažėjo, o ir lietaus yra pakankamai, tad laistyti augalų nėra tokio didelio poreikio.
„Be to, ir šalnos prasideda, o kapinėse esanti vandentiekio sistema nėra taip giliai po žeme, kad neužšaltų. Ir pačios vandens kolonėlės yra žemės paviršiuje. Tad jei netikėtai užkluptų šalčiai, dėl vamzdynų turėtume daug bėdų“, – teigė D. Breivė.
Vandens užsukimas – vienas svarbiausių darbų, ruošiantis žiemai kapinėse.
Žolės pjauti kapinėse taip pat jau nebereikia, gausios atliekos po masinių kapų lankymo irgi išgabentos.
„Baigiame rinkti nukritusius medžių lapus, kurie dar likę. Iki lapkričio 1-osios didžioji jų dalis buvo surinkta ir išgabenta, bet dalis lapų dar buvo likę ant medžių. Po pirmųjų šaltesnių naktų ir šie nukrito. Tad baigiame susirinkti lapus, na, o žiemą jau teks valyti sniegą nuo takų ir dirbti kitus žiemos laikotarpio darbus“, – kalbėjo Miesto tvarkymo skyriaus patarėja.
