Laisvės gynėjų diena Palangoje: atmintis, pagarba ir dėkingumas

Sausio 13-oji – tai ne tik istorijos data. Tai – gyvas liudijimas, kiek kainuoja laisvė ir kaip trapiai ji gali būti prarasta. Laisvė nėra savaime suprantama duotybė – ją reikia nuolat branginti, saugoti ir puoselėti kasdieniais darbais, pagarba vienas kitam ir atsakomybe už savo šalį.
Laisvės gynėjų dienos išvakarėse, sausio 12 d., palangiškiai rinkosi į prasmingą ir itin bendruomenišką paminėjimą – pabūti kartu, prisiminti ir perduoti atmintį iš kartos į kartą.
Minėjimas prasidėjo šv. mišiomis už Laisvės gynėjus, o po jų nuo Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios Vytauto gatve iki Nepriklausomybės aikštės pajudėjo Šviesos eisena.
Eiseną vainikavo Laisvės atminimo ugnies įžiebimas Nepriklausomybės aikštėje. Ypatinga pagarba išreikšta Sausio 13-osios aukoms, už laisvę sumokėjusiems didžiausią kainą – gyvybę. Prie Atminimo laužo, prisimenant tą lemtingą naktį, skambėjo dainos, Sausio 13-osios minėjimo dalyviai vaišinti karšta arbata.
Sausio 13-oji Palangoje, kaip ir visoje šalyje, tradiciškai prasidėjo visuotine pilietine iniciatyva „Pergalės šviesa“ – 8 val. languose dešimčiai minučių uždegtos vienybės ir atminimo žvakelės. Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 12 val. bus aukojamos šv. mišios už taiką. Šventojiškiai šv. mišiose Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje laukiami 13 val.
Naujausi komentarai