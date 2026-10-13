Kuršių nerijoje ir Klaipėdos apskrityje prasidės Portugalijos karių pratybos

Kaip pranešė Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Generolo Kazimiero Nestoro Sapiegos fuzilierių batalionas, pratybos vyks iki spalio 25 dienos.
Pratybų metu kariai mokysis žvalgyti objektus, atlikti taktinius žygius ir taktinį judėjimą valtimis.
Imitaciniai šoviniai ir pirotechniniai užtaisai bus naudojami atsižvelgiant į taisykles ir gaisringumo indikatorius, kasinėjimo darbai nebus atliekami.
„Kariai prieš pratybas bus instruktuoti dėl saugaus elgesio taisyklių laikymosi. Pratybų metu bus laikomasi visų apribojimų, galiojančių Kuršių nerijoje. Po pratybų visa jų teritorija bus sutvarkyta“, – pranešė kariuomenė.
Kaip rašė BNS, Alytaus ir Varėnos apylinkėse pirmadienį prasidėjo Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Dainavos apygardos 1-osios rinktinės vertinamosios lauko taktinės pratybos „Tvirtas skydas“, jos truks iki sekmadienio.
Šios pratybos – baigiamasis trejų metų KASP karinio rengimo ciklo etapas, kurio metu vertinamas rinktinės karių pasirengimas vykdyti užduotis, štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei atlikti operacijas, koordinuoti veiksmus.
Naujausi komentarai