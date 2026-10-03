Krašto pedagogėms – mokytojų premijos

Pernai Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Dainos studijos „Keberiokšt“ mokytojai ekspertei Reginai Vindžigalskienei, kurios profesinė karjera tęsiasi 43 metus, suteiktas Klaipėdos metų mokytojos vardas.
Pirmadienį, minint Tarptautinę mokytojų dieną, jai bus įteikta Metų mokytojo premija.
Net 18 ansamblių ir solistų, kuriuos „Dainų dainelei“ parengė R. Vindžigalskienė, tapo šio konkurso laureatais.
Mokytoja yra viena daugiausia konkurso laureatų parengusių pedagogių.
Ypatingą dėmesį ji skiria mokinių emocinio intelekto ugdymui. Ši kryptis grindžiama pačios sukurta metodika, kuri buvo ne kartą pristatyta Lietuvos muzikos mokytojams skirtuose seminaruose ir konferencijose.
R. Vindžigalskienė yra ir dainų autorė. Jos kūryba išleista rinkinyje, o sukurta daina įtraukta į 2025 ir 2026 metų Vakarų Lietuvos dainų švenčių repertuarą.
Metų mokytojų premijos bus įteiktos ir dviem Gargždų pedagogėms.
Viena jų – „Minijos“ progimnazijos geografijos mokytoja ekspertė Angelei Pakamorienė, kuri sėkmingai ugdo gabius mokinius, kuria ir diegia šiuolaikinį ugdymo turinį, yra geografijos vadovėlių, mokymo priemonių bei nacionalinių skaitmeninio ugdymo projektų bendraautorė ir ekspertė.
Metų mokytojos premija įvertinta ir Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos fizikos ir matematikos mokytoja Ilona Tulabienė, kuri yra matematikos vadovėlių ir pratybų autorė ir bendraautorė, konkurso „Ateities kūrėjai 2025“ STEAM matematikos mokytojo nominacijos I vietos laimėtoja, apdovanota Zigmo Žemaičio medaliu už reikšmingą indėlį į matematikos plėtotę Lietuvoje.
Premija skiriama mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams už reikšmingiausius pastarųjų penkerių metų nuopelnus profesinėje, visuomeninėje, kultūrinėje veikloje už mokyklos ribų.
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