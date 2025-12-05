Kokias miesto problemas Klaipėdos meras aptarė su Juozu Oleku?

„Šiandien susitikome su Seimo pirmininku Juozu Oleku, kad aiškiai parodytume: Klaipėda turi būti girdima nacionaliniu lygmeniu. Įteikėme dokumentus su klausimais, kurie jau seniai laukia sprendimų valstybiniu mastu. Kai kurie Lietuvos valdžios užmiršti ir nesprendžiami nuo 2008 metų.
Su Seimo pirmininku dar kartą kalbėjome apie pietinio aplinkkelio projektą, Jakų žiedo rekonstrukciją ir projekto užbaigimą, kuris yra svarbus kalbant apie karinį mobilumą, Klaipėdos pašto pastato ateitį ir buvusios centrinės valdžios valstybinį neveiksnumą bei Jono bažnyčios atstatymą, kurio projektas įtrauktas į valstybės prioritetą.
Tai ne vien miesto, o visos Lietuvos klausimai – infrastruktūros, kultūros ir paveldo sritys. Kai kalbame apie regionų stiprinimą, tikiu, kad valstybės institucijos turi veikti kartu su savivalda. Klaipėda pasirengusi būti partnere, tačiau tikimės ir konkrečių sprendimų iš nacionalinės valdžios.
Klaipėda iki šiol nacionalinei valdžiai rūpėjo tik tiek, kiek galėjo prisidėti prie valstybės biudžeto. Tačiau mūsų miestas vertas daugiau. Klaipėda yra strateginis Lietuvos miestas, turintis ypatingą reikšmę šiame sudėtingame geopolitiniame kontekste – tiek ekonominiu, tiek saugumo požiūriu.
Pastaruoju metu pagaliau matome pokyčius – per trumpą laiką vis dažniau sulaukiame Lietuvos valdžios dėmesio, o šie susitikimai, tikiu, taps realių sprendimų pradžia.
Jau dabar matome pirmuosius teigiamus pokyčius, kurie rodo, kad Klaipėda tampa ne tik svarbiu regiono, bet ir valstybės prioritetu!“ – įraše rašė A. Vaitkus.
