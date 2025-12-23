Olekas apie generalinės prokurorės darbą: buvo ir nemažai priekaištų

Pasak jo, socialdemokratų frakcijoje šiuo klausimu yra įvairių nuomonių.
„Nuomonių yra įvairių, turiu pasakyti. Iš tikrųjų, yra už ką pagirti Generalinę prokurorę, bet buvo ir nemažai priekaištų dėl pačio prokuratūros darbo, dėl kontrabandos bylų kėlimo. Tai dar klausimas, man atrodo, išlieka atviras“, – Žinių radijui antradienį sakė J. Olekas.
Politikas teigė ir pats nesąs apsisprendęs, ar palaikys prezidento Gitano Nausėdos teiktą N. Grunskienės kandidatūrą. Jis teigė nežinantis, ar socdemai siūlys šį skyrimo klausimą spręsti slaptu balsavimu.
Pagal Konstituciją, generalinį prokurorą skiria ir atleidžia prezidentas Seimo pritarimu.
Dalis Seimo narių teigia, kad jiems nerimą kelia prokurorų profsąjungos pateikta informacija apie vadovaujant N. Grunskienei galimai nepagrįstai skiriamas tarnybines nuobaudos prokurorams.
Generalinė prokurorė teigia, kad jos vadovavimo metu tarnybinių patikrinimų nebuvo pradėta daugiau nei anksčiau, bet pabrėžė iš prokurorų nuolat reikalaujanti darbo kokybės.
BNS rašė, kad N. Grunskienė Generalinei prokuratūrai vadovauja nuo 2021 metų. Prieš tai generaliniu prokuroru buvo Evaldas Pašilis.
Anksčiau, nuo 2013 metų, N. Grunskienė vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūrai, daugiau nei dešimtmetį dirbo Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimų skyriuje.
Generalinio prokuroro kadencija yra penkeri metai.
