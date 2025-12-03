Klaipėdos „Vyturio“ progimnazijoje – kitokios pamokos

„Vyturio“ progimnazijoje vyko iniciatyva „Vienos pamokos mokytojas“. Įstaiga sulaukė gausaus būrio svečių iš įvairių miesto organizacijų, kurių atstovai mokiniams vedė netradicines pamokas, pristatė profesijas ir kvietė išbandyti skirtingas veiklas.
Atvyko atstovai iš Klaipėdos universiteto metodinio STEAM centro, Ernesto Galvanausko mokymo centro ir kitų mokymosi įstaigų.
Viena iš prie iniciatyvos prisijungusių komandų – Klaipėdos technologijų mokymo centras (KTMC). Jų atstovės į progimnaziją atvyko su kūrybinėmis ir profesinį pažinimą skatinančiomis veiklomis.
Karjeros specialistė Renata Puzaraitė mokiniams pristatė mokymo centre siūlomas profesijas, supažindino su mokymosi galimybėmis ir papasakojo, kuo šios specialybės patrauklios jaunam žmogui.
Profesijos mokytoja Agnė Kavaliauskienė kartu su KTMC mokine Gintare Šetkute vedė moksleiviams floristikos edukaciją.
Pamokoje pristatyta floristų kasdienybė bei kūrybiniai procesai. Po teorinės dalies moksleiviai buvo pakviesti į praktinę veiklą – jie kūrė rankdarbius iš natūralių ir džiovintų augalų, komponavo spalvas bei formas, mokėsi kruopštumo ir estetikos.
„Tokia progimnazijos iniciatyva tikrai paįvairina moksleivių rutiną, jiems prasiplečia ir akiratis. Mūsų įstaiga taip pat dalyvavo – pristatėme savo mokymo įstaigą, floristikos edukaciją ir pasidalijome patirtimi. Mūsų studentė vedė kūrybinį užsiėmimą – darėme darbelius su augalais, papuošimus, tinkančius ir Kalėdoms. Labai džiaugiamės galėdami prisidėti ir tikimės, kad tokie renginiai vyks ir ateityje“, – įspūdžiais dalijosi KTMC karjeros specialistė R. Puzaraitė.
Tokios pamokos ne tik ugdo kūrybiškumą, bet ir padeda moksleiviams suprasti, kokios profesinės kryptys jiems galėtų būti artimos ateityje.
Projektas „Pilietinė iniciatyva“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 6000 eurų.
