 Klaipėdos uosto pietinės dalies plėtrai skelbiamas rangovo konkursas

Klaipėdos uosto pietinės dalies plėtrai skelbiamas rangovo konkursas

2026-09-23 12:27
ELTOS inf.

Klaipėdos uosto direkcija paskelbė pietinės uosto dalies statybos darbų rangovo konkursą. Jį laimėjusi įmonė turės suformuoti 100 hektarų naują sausumos teritoriją ir išplėsti uosto infrastruktūrą.

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Klaipėdos uostas
Klaipėdos uostas / D. Labučio/ ELTOS nuotr.

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„Statybvietėje jau įsikūrė molus statysiantys rangovai, o dabar žengiame dar vieną užtikrintą žingsnį drąsios idėjos įgyvendinimo link – pradedame visos šios didžiulės teritorijos rangos konkursą. Tai svarbus etapas, priartinantis mus prie kur kas svarbesnių tikslų nei tiesiog naujų krantinių sukūrimas“, – pranešime cituojamas Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.

Jis pabrėžė, kad pietinės uosto dalies projektas atvers naujų galimybių ne tik Klaipėdos uostui, bet ir visai Lietuvai.

„Naujoji teritorija trauks investuotojus, čia kursis terminalai, o tai reiškia naujas darbo vietas, augančią ekonomiką ir dar stipresnį šalies transporto ir logistikos sektorių. Šiuo projektu kuriame uostą, kuris mūsų valstybę stiprins ne vieną dešimtmetį“, – sakė Uosto direkcijos generalinis direktorius.

Būsimam pietinės uosto dalies statybų rangovui bus patikėta pastatyti 1,3 tūkst. m krantinę, demontuoti 110 kilovoltų (kV) elektros energijos perdavimo oro linijos Marios–Juodkrantė atkarpą ir įrengti naują požeminės kabelinės elektros liniją. Taip pat ketinama  atlikti akvatorijos gilinimo darbus, įrengti lietaus nuotekų tinklus bei krantosauginę sienutę ties Kiaulės Nugaros sala.

Naujoje 100 ha teritorijoje ketinama plėtoti terminalus, įskaitant konteinerių krovą. Uosto direkcijos skaičiavimais, per metus pietinėje uosto dalyje galėtų būti perkraunama apie 30 mln. tonų krovinių.

Pietinės uosto dalies vystymui 2026–2029 metais numatyta beveik 600 mln. eurų. Įvertinus būsimų investuotojų dalį, bendra viso vystomo projekto vertės turėtų viršyti 1 mlrd. eurų. 

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