Klaipėdos universiteto absolventai atsiėmė diplomus

Dalis, kurių studijų programa trunka ne visus metus, diplomus atsiėmė dar žiemą. Kartu su jais šiais mokslo metais Klaipėdos universitetą baigė apie 830 absolventų. Daktaro laipsnį šiemet apsigynė 11 KU doktorantų.
Pasveikino rektorius
Šiųmetinės šventės tema – “Čia radau savo kelią“. Savo sveikinimo kalboje Klaipėdos universiteto (KU) rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas teigė, kad „Universitetas ir yra vieta, kurioje žmogus ieško savo kelio į profesiją, savarankiškumą ir atsakomybę“. Rektorius priminė, kad šiemet universitetas mini veiklos 35-metį. „Žmogaus gyvenime tai jau brandos amžius. Universitetui – taip pat. Per šiuos metus Klaipėdos universitetas tapo svarbiu mokslo ir studijų centru Vakarų Lietuvoje“, – kalbėjo A. Razbadauskas.
Rektorius taip pat atkreipė dėmesį, kad kartu su universitetu auga ir mecenavimo kultūra. Šiemet itin daug verslo ir socialinių partnerių įvertino studentų darbą stipendijomis. Renginyje įteiktos 14 stipendijų ir 5 premijos.
KU Studentų Sąjungos prezidentas Dovydas Varanavičius savo kalboje sakė, kad studentus į KU atvedė skirtinga motyvacija. „Vieniems reikėjo diplomo, kiti norėjo įrodyti savo tėvams, kad nešvaisto veltui gyvenimo, o dar kiti tiesiog norėjo pagyventi pajūryje. Nesvarbu, koks buvo jūsų tikslas, jį pasiekėte čia, Klaipėdos universitete“, – kalbėjo D. Varanavičius. Jis teigė neabejojantis, kad studijuojant visiems nestigo iššūkių.
„Tačiau kai pažvelgsite atgal į savo metus universitete, noriu kad prisimintumėte ne blogus dalykus, o tai, kas pakeitė jūsų gyvenimą. Galbūt čia susiradote draugus, dėl kurių padarytumėte bet ką. Gal sužinojote kažką naujo apie save. O gal atradote savo gyvenimo meilę. Niekada nepamirškite, kad tai nutiko čia, Klaipėdos universitete“, – ragino D. Varanavičius.
Šventės metu pasirodė atlikėja Aistė ir Klaipėdos universiteto šokių komanda „Danė“.
Pagerbė geriausius
Renginyje paaiškėjo konkurso „KU metų dėstytojas 2026“ laureatai. Studentai geriausiais dėstytojais išrinko Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto lektorių dr. Gediminą Petrauską; Jūros tyrimų instituto lektorių dr. Julių Morkūną; Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Inžinerijos katedros docentą dr. Audrių Senulį; Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Pedagogikos katedros profesorę prof. dr. Rasą Braslauskienę; Sveikatos mokslų fakulteto Slaugos katedros lektorę Birutę Girskienę. Jiems iš KU Ateities paramos fondo skirtos 1500 eurų premijos.
AB „Grigeo Klaipėda“ pardavimų vadovė Gitana Šeršniovienė įteikė dešimt AB „Grigeo Group“ įsteigtų stipendijų po 1400 eurų. Jas gavo verslo vadybos magistrė Sofiia Tereshchenko, regionų valdymo magistrė Violeta Vilniškytė, Slaugos studijų programos absolventė Rugilė Ramanauskaitė, Radiologijos studijų programos absolventė Rūta Dobilaitė, Mechanikos inžinerijos studijų programos absolventė Aleksandra Stravinskaitė, Laivybos ir uostų inžinerijos studijų programos magistras Žilvinas Vainoras, Tvaraus vandens ekosistemų valdymo magistrės Ana Nikiškina ir Marija Igošina, Archeologijos ir istorijos studijų programos absolventas Tristanas Jasaitis bei Baltijos šalių istorijos studijų programos absolventė Kristina Skiotytė-Radienė.
Šventėje įteikti pedagoginių vardų atestatai: profesoriaus pedagoginio vardo atestatas įteiktas doc. dr. Gintautui Zabielai, o docento pedagoginio vardo atestatai – dr. Agnei Šneiderienei ir dr. Jurgitai Paužuolienei.
Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto dekanas profesorius Rimantas Balsys įteikė fakulteto dekano premijas Dvasinio konsultavimo ir asistavimo studijų programos magistrui Gintarui Radavičiui, Verslo vadybos magistrei Kristinai Rudytei ir Edukologijos studijų programos magistrei Rūtai Mačytei.
Klaipėdos Rotary klubo „Karalienė Luizė“ prezidentė Eugenija Varpučianskienė įteikė klubo skiriamą vienkartinę stipendiją Socialinio darbo studijų programos magistrei Solveigai Budrikienei. Jos darbo tema – „Socialinio darbuotojo pagalbos galimybės vaikams, esantiems priklausomybės situacijoje“.
Asociacijos „Vydūno draugija“ Klaipėdos skyriaus vadovė Sigutė Augutienė asociacijos skiriamą stipendiją įteikė Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Profesinės etikos ir etikos audito magistrantūros studijų programos pirmo kurso studentei Gretai Medelienei.
Klaipėdos pramonininkų asociacijos – administracijos direktorė Jolanta Girdvainė asociacijos skirtas stipendijas įteikė Jūros technologijų ir gamtos mokslų fakulteto Techninių informacijos sistemų inžinerijos magistrui Sauliui Tamošauskui. Jo darbo tema – „Termocheminio reaktoriaus realaus laiko valdymo sistemos realizacija ir validavimas taikant pakopinio uždaro kontūro testavimo metodologiją“. To paties fakulteto Laivybos ir uostų inžinerijos studijų programos magistrui Oleksandr Chervoniak stipendija įteikta už Lyginamąjį laivų statybos robotizuotų plieno suvirinimo procesų tyrimą.
Klaipėdos universiteto ligoninės premijas įteikė ligoninės direktorė valdymui ir ekonomikai doc. dr. Jūratė Grubliauskienė. Jas atsiėmė Slaugos studijų programos ketvirto kurso studentas Vytautas Mačiulis ir Sveikatos priežiūros vadybos studijų programos magistrantė Simona Dirmeitė.
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