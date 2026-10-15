 Klaipėdos rajono gyventojai už „Klaipėdos vandens“ paslaugas jau gali atsiskaityti kliento kortele

Klaipėdos rajono gyventojai už „Klaipėdos vandens“ paslaugas jau gali atsiskaityti kliento kortele

2026-10-15 05:00 kauno.diena.lt inf.

Klaipėdos rajono gyventojus kartu su rugsėjo mėnesio sąskaitomis jau pasiekia naujovė – „Klaipėdos vanduo“ kliento kortelės. Ši kortelė – patogi alternatyva internetu nesinaudojantiems gyventojams, kad atsisakius popierinių sąskaitų atsiskaitymas už geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugas išliktų paprastas.

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<span>Klaipėdos rajono gyventojai už „Klaipėdos vandens“ paslaugas jau gali atsiskaityti kliento kortele</span>
Klaipėdos rajono gyventojai už „Klaipėdos vandens“ paslaugas jau gali atsiskaityti kliento kortele / Partnerių nuotr.

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Primename, kad nuo lapkričio mėnesio Klaipėdos rajono gyventojams nebebus siunčiamos popierinės sąskaitos, todėl būtent kliento kortelė padės išlaikyti aiškų ir patogų atsiskaitymo būdą už suteiktas paslaugas.

Spalis – pereinamasis mėnuo

Spalis yra pereinamasis laikotarpis. Tai reiškia, kad šį mėnesį klientus pasieks ir popierinė sąskaita, ir kliento kortelė, todėl už rugsėjo mėnesį suteiktas paslaugas dar bus galima atsiskaityti įprastu būdu.

Naudodamiesi kliento kortele gyventojai galės atsiskaityti prekybos centrų kasose, „Perlo“ terminaluose arba „Lietuvos pašto“ skyriuose. Ja taip pat bus galima deklaruoti geriamojo vandens skaitiklių rodmenis. Apie mokėtiną sumą gyventojai bus informuojami trumpąja SMS žinute.

Besinaudojantiems e. savitarna – niekas nesikeičia

Gyventojams, kurie rodmenis deklaruoja ir už paslaugas atsiskaito per elektroninę savitarną, niekas nesikeičia. Jie ir toliau galės naudotis e. paslaugomis, kurios išlieka vienu greičiausių ir patogiausių būdų tvarkyti su vandens tiekimo paslaugomis susijusius klausimus.

Kliento kortelę gavę gyventojai taip pat gali prisijungti prie e. savitarnos. Joje galima ne tik deklaruoti rodmenis bei apmokėti sąskaitas, bet ir stebėti savo suvartojimo duomenis, bet kada peržiūrėti sąskaitų ir mokėjimų archyvą, užsisakyti papildomas paslaugas, pavyzdžiui, laboratorinius tyrimus, plombų nuėmimą, vandens apskaitos prietaisų užplombavimą bei kt.

Kilus klausimų, gyventojai gali kreiptis į „Klaipėdos vanduo“ klientų aptarnavimo centrą telefonu 0 46 220 220.

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