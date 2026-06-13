Klaipėdos rajone bus statomas naujas viešųjų paslaugų centras

Kaip skelbia Klaipėdos rajono savivaldybė, pastate veiks Paupių pirminės sveikatos priežiūros centras, Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos biuro ir J. Lankučio bibliotekos padaliniai, taip pat Sendvario seniūnija ir Sendvario socialinių paslaugų centras. Numatoma, kad čia bus įrengtos ir patalpos bendruomenei.
Klaipėdos rajono mero Broniaus Markausko teigimu, investicijos į centrą ir aplink esančią infrastruktūrą gali siekti daugiau nei 8 mln. eurų.
„Sendvario seniūnijos viešųjų paslaugų centro sukūrimas yra viena reikšmingiausių investicijų į sparčiai augančią teritoriją, kuri užtikrins, kad gyventojai visas svarbiausias paslaugas gautų arčiau namų“, – pranešime teigia B. Markauskas.
„Per kelerius artimiausius metus Mazūriškiuose iškils tikrai įspūdingas kompleksas, kuris, tikiu, taps seniūnijos išskirtinumo ženklu bei padės formuoti vizualinį, architektūrinį identitetą“, – tęsia jis.
Sutartį dėl centro projektinių pasiūlymų, techninio darbo projekto parengimo bei projekto vykdymo priežiūros savivaldybė pasirašė su konkursą laimėjusia įmone „Urbanistinė architektūra“. Skelbiama, kad sutarties vertė siekia kiek daugiau nei 382 tūkst. eurų.
Įmonė projektą įsipareigojo parengti per metus.
„Urbanistinė architektūra“ kūrė kompleksą kaip vietos bendruomenės traukos centrą, kuriame susijungia administracinės, socialinės, sveikatos ir kultūrinės funkcijos, sudarančios patogią ir šiuolaikišką viešųjų paslaugų ekosistemą“, – nurodo savivaldybė.
Sendvario seniūnijos gyventojams architektūrinė viešųjų paslaugų centro vizija bus pristatyta pirmadienį, J. Lankučio viešosios bibliotekos Sendvario „Saulės“ filiale.
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