Klaipėdos naujasis turgus atvėrė naują erdvę edukacijai: moksleiviai kviečiami į nemokamas pamokas

Pažintis su prekyba
Užsiėmimų metu moksleiviai turi galimybę sužinoti ir gyvai pamatyti, kokia yra smulkiojo verslininko kasdienybė: iš kur atkeliauja prekės, kas gali prekiauti turguje, ar prekybininko profesija sunkesnė, nei, tarkim, mokytojo. Jie keliauja po paviljonus, ragauja, dalyvauja viktorinose ir orientacinėse užduotyse, kuriose tenka surasti prekes ir suprasti, ko turgavietėje įsigyti galima, o ko – ne.
Tokia integruota veikla – žaismingas įvairių mokomųjų dalykų kratinys, skatinantis smalsumą ir suteikiantis žinių, kurios praverčia už mokyklos ribų.
„Edukacijas vykdome jau šešerius metus, tad matydami neblėstantį poreikį, šiemet, atlikę paviljono rekonstrukciją, įrengėme specialią edukacijų klasę, kurioje reguliariai priimame lankytojus – tiek mažuosius, tiek vyresniųjų klasių mokinius. Ir net prekybininkai šią erdvę išnaudoja savo produktų pristatymui“, – pasakojo Viačeslav Karmanov, UAB „Naujasis turgus“ direktorius.
Turgus – atvira erdvė jaunajai kartai
Pasak vadovo, turgus šiandien – ne tik prekybos vieta. Tai bendruomenės erdvė, kurioje susitinka skirtingos kartos, o jaunimas turi galimybę ne tik apsilankyti, įsigyti kasdienių prekių, bet ir turiningai praleisti laiką.
„Turgavietė pritaikyta šiandienos poreikiams – mūsų teritorijoje veikia bevielis internetas, įrengta vaikų žaidimų aikštelė, atnaujinti paviljonai, įsikūrusios kavinės. Norime, kad jaunoji karta suprastų, jog turgavietė atitinka ir jų poreikius, o prekybininko profesija – gyva, įdomi ir svarbi. Verslumas prasideda nuo patirties, o patirtis gimsta tokiose vietose kaip ši“, – pabrėžė direktorius.
Jis priminė ir platesnį kontekstą: šalys, stipriai remiančios smulkų ir vidutinį verslą, kuria didžiąją dalį savo ekonomikos. Tad tokios pamokos – ne tik žaidimas, bet ir sėklos, iš kurių gali išaugti ateities verslai.
Naujasis turgus kviečia mokyklas dalyvauti edukacijose ir iš arti pažinti prekybos pasaulį – žaismingai, gyvai ir įkvepiančiai. Registruotis į edukacijas galima el. paštu [email protected].
