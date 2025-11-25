Klaipėdos licėjus atidarė korepetitorių centrą: pagalbos kreipiasi ir pradinukai

Kviečiami mokytis mokiniai nuo 1 iki 10 klasės
Nuo šių metų rugsėjo Klaipėdoje (Dragūnų g. 2) pradėjo veikti Klaipėdos licėjaus įsteigtas korepetitorių centras „Lyceum“. Naujajame centre matematikos, lietuvių ir anglų kalbos žinias gali gilinti 1–10 klasių mokiniai. Centre kviečiami mokytis visų mokyklų mokiniai.
Pasak Klaipėdos licėjaus korepetitorių centro „Lyceum“ vadovės E. Burbienės, steigti tokį centrą paskatino mokyklos sukaupta 30 metų patirtis ir pastebimos tendencijos ugdymo srityje.
„Jau ne vienerius metus licėjuje veikia konsultacijų sistema, kuri padeda mūsų mokiniams užpildyti žinių spragas. Mokiniams yra skirtos tam tikros konsultacijų valandos, kai jie gali kreiptis į pedagogus papildomos pagalbos užpildant atsiradusias spragas dėl ligos arba tiesiog norint geriau įsisavinti tam tikras programos temas. Pastebėjome labai ryškią šių konsultacijų naudą mokinių mokymosi rezultatams, todėl norime šia patirtimi pasidalinti ir su kitais“, – teigia E. Burbienė.
Pas korepetitorius lankosi ir gabiausi
Naujajame korepetitorių centre „Lyceum“ vyksta individualios matematikos, lietuvių ir anglų kalbų konsultacijos įvairių klasių mokiniams nuo 1 iki 10 klasės.
Centre „Lyceum“ nuo kitų metų sausio mėnesio išskirtinai tik pradinių klasių mokiniai bus kviečiami įsijungti į popamokines matematikos bei lietuvių kalbos pamokų ruošos grupes. Klaipėdos licėjaus korepetitorių centre 1–4 klasių mokiniai su licėjaus mokytojų pagalba po pamokų galės atlikti namų darbus, saugiai laukti tėvų, kol juos pasiims baigę darbus, čia bus vykdoma ir neformali ugdymo veikla.
Pasak E. Burbienės, šiandien korepetitorių paslaugos yra ypatingai aktualios ir papildomus mokslo užsiėmimus dažnai lanko net ir itin gabūs mokiniai: „Reikia pripažinti, kad šiuolaikinės ugdymo programos diktuoja gan spartų mokymosi tempą. Su šiuo tempu suspėti nėra lengva daugeliui mokinių. Juk kiekvienas vaikas yra individualus ir turi savo stiprias ir kiek silpnesnes mokymosi sritis. Mokymosi spragos taip pat greitai gali susidaryti ir dėl ligos praleistų pamokų ar kitų objektyvių žmogiškų priežasčių. Šiandien korepetitorių veikla yra itin aktuali ir pas juos lankosi net ir labai gabūs mokslui mokiniai“, – pastebėjimais dalijasi E. Burbienė.
Ilgametę patirtį turintys pedagogai
Naujajame korepetitorių centre dirba itin aukštos kvalifikacijos pedagogai. Matematikos konsultacijas veda centro vadovė, Klaipėdos licėjaus direktorės pavaduotoja ugdymui, matematikos mokytoja ekspertė E. Burbienė ir daugiau nei 25 metų ugdymo patirtį sukaupusi mokytoja Veronika Jasinskienė.
5–8 kl. mokiniams lietuvių kalbos konsultacijas teikia Klaipėdos miesto lietuvių kalbos metodinio būrelio pirmininkė, skaitmeninio ugdymo turinio autorė, lietuvių kalbos mokytoja Vaida Jokšienė, itin patyrusi ir vertinama pedagogė lituanistė Raimonda Rutavičienė bei jauna perspektyvi lietuvių kalbos mokytoja Brigita Paliokienė.
„Džiaugiamės, kad „Lyceum“ centre sutiko dirbti aukščiausios kompetencijos ugdymo specialistai, kurie ne tik padeda geriau įsisavinti mokslo žinias, bet tikrai prisideda prie vaikų asmeninių savybių, kūrybiškumo ir platesnio mokslo suvokimo ugdymo“, – teigia Klaipėdos licėjaus direktorė dr. R. Kontautienė.
Korepetitorių centras „Lyceum“ tapo dar vienu išskirtiniu Klaipėdos licėjaus projektu. Tarptautinės mokyklos statusą turinti ugdymo įstaiga Klaipėdos centrinėje dalyje taip pat yra įsteigusi profesionalaus meno galeriją „Lyceum“, ji prisidėjo steigiant Japonų kalbos ir kultūros centrą „Seito San“, šių metų rugsėjį veiklą pradėjo „Mažylių akademija“, o šiuo metu Kretingos gatvėje vyksta naujo vaikų darželio su Vaiko sveikatos centru statybos, kurį planuojama atidaryti 2026 metų rugsėjį.