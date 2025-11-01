 Klaipėdos eglutės įžiebimas (vaizdo įrašas)

Klaipėdos eglutės įžiebimas (vaizdo įrašas)

2025-11-29 09:28
Klaudija Audickaitė

Šiandien Klaipėdoje prasidėjo šventinis laikotarpis – Teatro aikštėje tradiciškai įžiebta pagrindinė miesto eglė. Šventėje – muzika, žinomi atlikėjai, staigmenos, o svarbiausia – renginį tiesiogiai galėjo stebėti ir tie, kurie negalėjo atvykti į senamiestį.

Klaipėdos eglutės įžiebimas (vaizdo įrašas)
Klaipėdos eglutės įžiebimas (vaizdo įrašas) / Vestos Jašinskaitės nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Dienraščio „Klaipėda“ portalas klaipeda.diena.lt bei feisbuko paskyra Dienraštis „Klaipėda“ transliavo renginį tiesiogiai. Transliacija buvo verčiama į gestų kalbą, kad šventę galėtų patogiai sekti visi norintieji.

Šventinis vakaras prasidėjo 17 val., o scenoje pasirodė daugelio mažųjų laukiami personažai – Kakė Makė, Netvarkos Nykštukas bei Kalėdų Senelis. Juos lydės bei šventinę nuotaiką kurs gerai žinomi Lietuvos atlikėjai – Monika Linkytė ir Donatas Montvydas. Taip pat dainas susirinkusiems dovanos vaikų chorai ir pasirodys šokių ansambliai.

Šventės kulminacija – pagrindinės miesto eglės nušvitimas bei atviros ledo čiuožyklos atidarymas. Šiemet nuostabaus grožio eglutę miestui padovanojo Irena ir Jonas Daugėlos.

Nuo vidurdienio Teatro aikštėje šurmuliuoja ir tradicinė šventinė mugė – joje galima paskanauti karštų gėrimų, įsigyti rankų darbo dovanų bei suvenyrų.

Vakaro pabaigoje dangų nušvies fejerverkai, o nuo 18 iki 21 val. vyks šventinė diskoteka su DJ Montello.

Kviečiame visus, kurie neturėjo galimybės atvykti, nepraleisti ir pasigrožėti Klaipėdos eglutės įžiebimo švente nuotoliniu būdu – tiesioginė transliacija dienraščio „Klaipėda“ portale ir feisbuke prasidėjo lapkričio 29 d,. 17 val. 

Vaizdo įrašą stebėkite čia: https://www.facebook.com/Dienrastis.KLAIPEDA/videos/1567166167798919

 

Šiame straipsnyje:
Kalėdos Klaipėdoje 2025
Klaipėdos eglutės įžiebimas
Teatro aikštė
pagrindinė miesto eglė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų