Klaipėdoje – visuotinis teisėjų susirinkimas

Visuotiniame Lietuvos teisėjų susirinkime vienas svarbiausių klausimų buvo teismų finansavimas.
„Lietuvos teismų finansavimas yra pačioje paskutinėje vietoje, lyginant su kitomis ES valstybėmis, nepaisant Lietuvos teismų efektyvumo, skaitmenizavimo lygio, kuris Europos mastu pripažįstamas kaip vienas aukščiausių. Tarkime, jei Lietuvos teismams per metus reikia milijono eurų, tai teismams skiriama tik 800–900 tūkst. eurų. Kitaip tariant, valstybė neužtikrina pilnaverčio teismų finansavimo“, – teigė Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyriaus vedėjas Tomas Kavaliauskas.
Toks finansavimo neužtikrinimas gresia tam tikra krize, nes gali turėti įtakos teismų darbo kokybei bei žmogiškiesiems ištekliams.
„Visuotinio teisėjų susirinkimo rezoliucija bus kreipiamasi į prezidentą, Seimą, Vyriausybę, kad būtų sprendžiama šita problema, kad teismai Lietuvoje būtų finansuojami adekvačiai ir tinkamai. Ir kad finansavimas būtų numatomas trejų–penkerių metų periodui. Ši problema tęsiasi ne pirmus metus, bet tendencijos tokios, kad, nepaisant, kokia valdžia yra valstybėje, tie klausimai nėra sprendžiami“, – pabrėžė T. Kavaliauskas.
Projektuojant 2027–2029 m. biudžetinį periodą, matyti, jog proporcija nuo bendro vidaus produkto teismų finansavimui yra mažėjanti, ir tai kelia susirūpinimą.
Dar viena bėda, kad jau trečią savaitę faktiškai neveikia naujai įdiegta brangiai kainavusi teismų informacinė sistema „Liteko2“, kuri, kaip teigiama, stabdo teismų darbą.
„Senoji teismų informacinė sistema morališkai pasenusi, buvo poreikis ją atnaujinti ir tas atnaujinimas kelerius metus buvo vis atidedamas, kol galiausiai priimtas sprendimas, kad šiemet birželio 1 d. turi būti paleista atnaujinta sistema. Bet išėjo taip, kad ne viskas veikia taip, kaip buvo tikėtasi. Kai prisijungia galybė vartotojų, natūralu, kad atsiranda tam tikrų trikdžių“, – aiškino T. Kavaliauskas ir akcentavo, kad labai supranta teismų bendruomenę, ir esą yra dirbama, kad tų trikdžių nebūtų.
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