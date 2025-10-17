Klaipėdoje veiks dar vienas kultūros židinys – duris atvėrė Vitražinė menė

Į atidarymą susirinko ne tik universiteto bendruomenės nariai, bet ir svečiai, prieš daugelį metų čia mokslus baigę žmonės ir dabartiniai studentai.
Ceremonija prasidėjo malda – salę pašventino evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis ir Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Ypatinga akimirka tapo studentų himnas „Gaudeamus“, kurį giedojo visi susirinkusieji, tuo metu naujais vargonais grojo Justė Šilaitė.
Atrodo, kad kultūra čia jau seniai gyvuoja.
Valandos trukmės koncertą dovanojo Klaipėdos kamerinis orkestras. Jo meno vadovas Mindaugas Bačkus džiaugėsi, kad atnaujinta Vitražinė menė atvėrė duris ir kad nuo šiol ji dar labiau papuoš uostamiestį.
„Esu laimingas, kad kartu su universiteto bendruomene atidarome kultūros erdvę, šią unikalią menę. Tačiau pasižiūrėjus į šios salės lubas ir sienas atrodo, kad kultūra čia jau seniai gyvuoja. Šiais laikais yra labai mažai kalbama apie grožį bei kultūrą. Jeigu būtų mano valia, iš socialinių tinklų pašalinčiau visą informaciją apie politiką ir palikčiau tik tai, kas vyksta gražaus mūsų šalyje“, – atviravo M. Bačkus.
Atnaujinti vitražai, sumontuoti nauji vargonai, įrengtas modernus apšvietimas, restauruotos sienos, lubos, naujos kėdės ir kiti puošybos elementai.
Muzikantų vertinimu, ši erdvė gali tapti viena unikaliausių Klaipėdos miesto koncertinių vietų – tiek vizualine estetika, tiek išskirtinėmis akustinėmis savybėmis.
„Paskutinį kartą šią vitražų menę mačiau prieš 46 metus, tada atrodė visai kitaip, būdavo šalta, vėjas švilpdavo pro langus, o dabar nepalyginsi – atrodo įspūdingai“, – pasakojo viena renginio dalyvė.
