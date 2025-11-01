Klaipėdoje – ukrainiečių užsakytas krovinys

Anot energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno, po brutalių Rusijos smūgių Ukrainos energetikos infrastruktūrai Lietuva nėra sudėjusi rankų – jau dabar į Ukrainą keliauja suskystintų gamtinių dujų (SGD) krovinys.
„Klaipėdos SGD terminalas yra vienas labiausiai apkrautų ir įdarbintų Europoje, tačiau kartu jis suteikia galimybę padėti Ukrainai – per jį galime užtikrinti dujų tiekimą ir energetinį saugumą mūsų partneriams. Tai konkretus mūsų solidarumo ir transatlantinio bendradarbiavimo pavyzdys. Kartu ieškome būdų, kaip užtikrinti patikimą dujų tiekimą Ukrainai artėjančios žiemos laikotarpiu, išnaudojant turimą Lietuvos infrastruktūrą“, – pabrėžė Ž. Vaičiūnas.
Ukrainos ambasadorė Lietuvoje Olha Nikitchenko teigė: „Ukraina žengia į dar vieną žiemą, Rusijai toliau negailestingai atakuojant mūsų kritinę energetikos infrastruktūrą. Tokiomis aplinkybėmis kiekvienas patikimas energijos tiekimo kelias tampa nacionalinio atsparumo klausimu. Prieiga prie Klaipėdos SGD terminalo suteikia Ukrainai itin svarbų dalyką – užtikrintumą, kad net ir tada, kai mūsų infrastruktūra yra sunaikinama ar sugadinama, vis dar turime alternatyvių būdų išlaikyti sistemos veikimą“.
Ambasadorė dėkojo Lietuvai – vienai lyderių, remiančių Ukrainos energetikos sektorių – už dar vieną prasmingą žingsnį.
Ukrainos energetinių resursų prekybininkė „D. TRADING International SA“ yra nauja Klaipėdos SGD terminalo klientė ir tai pirmasis šios įmonės užsakytas krovinys Klaipėdoje.
Galimybė įmonei atsivežti bei išdujinti maždaug 1 teravatvalandę gamtinių dujų atsirado užsisakius „KN Energies“ skirstomus neatidėliotinos rinkos (angl. „spot“) išdujinimo pajėgumus.
„KN Energies“ generalinis direktorius Darius Šilenskis akcentavo, jog SGD terminalo projekto rengimo metu prieš daugiau nei dešimtmetį priimti sprendimai dėl terminalo veiklos modelio dabar leidžia užtikrinti tiek Lietuvos, tiek kaimyninių valstybių, taip pat ir agresorės sukelto karo krečiamos Ukrainos energetinius poreikius.
