Klaipėdoje tualetų trūkumą sprendžia verslininkai – už tai gauna lengvatų

Turistus iš Vokietijos po Klaipėdą vedžiojanti gidė sako, kad daug kur Lietuvoje, ne išimtis ir Klaipėda, trūksta tualetų.
„Mes dabar buvome parduotuvėje, kuri labai maloniai suteikė galimybę pasinaudoti tualetu. Tai yra labai didelė problema Klaipėdoje, ypač važiuojant iš Kuršių nerijos ir tęsiant kelionę iki Kryžių kalno, – surasti turistams gerą vietą“, – sakė gidė Daiva Šalkevičienė.
Kad viešieji tualetai – bėda, antrino ir turizmo specialistai.
„Su panašiomis problemomis susiduria ir visa Lietuva, ir visas pasaulis. Žiūrint į mūsų Senamiestį, tai mes Senamiestyje turime devynis mokamus tualetus, kuriuose gali apsilankyti visi, kam prireikia“, – teigė Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro direktorė Romena Savickienė.
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Ne visi barai ir restoranai nori įsileisti pašaliečius.
„Su tualetais centre yra problema. Reikia visiems pripažinti. Ir jie eina ten, kur įeina. O mes vasarą daugiausia rakiname, nes tualetai yra lankytojams“, – sakė restorano darbuotoja.
„Mūsų baras svetingas – mes nedraudžiame eiti į tualetą“, – teigė mergina.
Bet ir kai kurie žmonės kuklinasi eiti į barų tualetus.
„Žinot, nelabai patogu į kavines eiti, reikia prašyti žmogaus, kad įleistų į tualetą, nu kažkaip ne“, – sakė moteris.
Nors net ne visi miestiečiai žino, Klaipėdos valdžia tualetų stygių būtent per barus ar kavines sprendžia. Daugiau nei dešimt maitinimo įmonių, daugiausia esančių Klaipėdos Senamiestyje, atleidžiamos nuo nekilnojamojo turto mokesčio už tai, kad leidžia praeiviams nemokamai naudotis tualetais.
„Tos įstaigos, kavinės, žymimos specialiu lipduku, tik turime problemą, kad verslininkai kartais pasistengia tą ženkliuką užklijuoti ne itin matomoje vietoje. Ir apie tai kalbėjome su savivaldybe, kad tą ženkliuką reikės keisti, didinti, kad jis būtų ryškesnis ir matomas“, – aiškino Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro direktorė R. Savickienė.
Už leidimą pasinaudoti tualetu lengvatų šiemet nori dvylika įmonių. Verslininkai skaičiuoja, kad per metus lengvata vidutiniškai sudaro apie pusantro tūkstančio eurų.
„Ne tiek, kiek mokesčių lengvata, o kiek pati miesto kultūra turėtų būti ir svečiams, ir atvykėliams, ir vietiniams. Tai mūsų miestas ir mes turime priimti visus, kad nebūtų bet kur ant kampo. Gal trūksta viešųjų tualetų, tai visi verslai turėtų būti atviri tokiems dalykams“, – kalbėjo kavinės darbuotojas Robertas Šimkus.
Skaičiuojama, kad per metus į miesto biudžetą dėl lengvatų nesurenkama apie 17 tūkstančių eurų mokesčių. Bet pripažįstama, kad lengvata pigiau atsieina, nei, tarkim, įrengti viešąjį tualetą. Jį pastatyti kainuoja apie 150 tūkstančių eurų. Ir dar reikia prižiūrėti.
„Gal per šventes būna tos eilės, tada norėtųsi ribojimo. Bet savaitgaliais ar paprastomis dienomis problemų nesukelia“, – sakė R. Šimkus.
Kur Klaipėdoje yra nemokamų tualetų, galima pamatyti Klaipėdos turizmo informacijos centro svetainėje.
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