 Klaipėdoje – raudonų plytų istorijos

Klaipėdoje – raudonų plytų istorijos

2026-09-06 05:00
Ieva Niekytė

Raudonos plytos Klaipėdoje – ne tik statybinė medžiaga, bet ir itin ryškus uostamiesčio identiteto ženklas. Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Baltojoje menėje pristatytas projektas „Klaipėdos raudonų plytų istorijos“ pakvietė klaipėdiečius iš naujo pažinti uostamiesčio veidą formavusių pastatų prasmę.

Rūpestis: R. Balsys teigė, kad universitetas itin kruopščiai puoselėja vieną didžiausių raudonų plytų pastatų mieste.
Rūpestis: R. Balsys teigė, kad universitetas itin kruopščiai puoselėja vieną didžiausių raudonų plytų pastatų mieste. / I. Niekytės nuotr.

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KU Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto dekanas Rimantas Balsys pabrėžė, kad simboliška projektą pristatyti būtent šiame fakultete.

„Džiaugiamės, kad mūsų universitetas priklauso nedaugeliui įstaigų, kurios labai kruopščiai ir su meile prižiūri šituos raudonų plytų pastatus. Fakulteto pastatas yra vienas didžiausių tokių raudonų plytų pastatų. Mes jį mylime, gerbiame, stengiamės puošti ir išlaikyti, kad visi miestiečiai ir svečiai galėtų juo gėrėtis“, – kalbėjo R. Balsys.

Apie tai, kaip raudona plyta Klaipėdoje tapo ne tik statybine medžiaga, bet ir pastebimu miesto architektūros bruožu, paskaitoje pasakojo istorikas Vasilijus Safronovas.

„Jeigu pasivaikščiotume po miestą ir pabandytume surašyti pastatus, kuriuose raudona plyta buvo naudojama, skaičius siektų apie 90“, – teigė V. Safronovas.

Nors šis skaičius gali atrodyti nemažas, istorikas pabrėžė, kad raudonų plytų pastatai ir anksčiau sudarė tik nedidelę dalį.

„Jeigu žiūrėtume į tarpukario metų duomenis, Klaipėdoje buvo apie 4 tūkst. namų. Tad net ir šimtas raudonų plytų pastatų sudarytų labai nedidelę dalį“, – aiškino V. Safronovas.

Vis dėlto šios architektūros reikšmę Klaipėdoje lemia ne vien pastatų skaičius.

„Raudona plyta labai dažnai buvo naudojama reprezentaciniuose pastatuose – bažnyčiose, Teisingumo rūmuose, Mokytojų seminarijoje, pašte ir kituose svarbiuose miesto objektuose“, – akcentavo V. Safronovas.

Į raudonų plytų pastatus kitu kampu pažvelgė įstaigos „Raudonos plytos“ įkūrėja Edita Valinčienė, akcentavusi Klaipėdos krašto žmonių gyvenimo istoriją.

„Tai pasakojimas ne tik apie pastatus, bet ir apie žmones, kurie juose mokėsi, meldėsi, dirbo ir kūrė savo gyvenimus“, – teigė E. Valinčienė.

Šiame straipsnyje:
Klaipėda
raudonos plytos
Klaipėdos raudonų plytų istorijos
Klaipėdos architektūra
uostamiesčio identitetas
Klaipėdos universitetas
Rimantas Balsys
Vasilijus Safronovas
Edita Valinčienė
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Klaipėdos krašto istorija
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