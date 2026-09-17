Klaipėdoje plečiamas panaudoto aliejaus surinkimo tinklas

Šią savaitę nauji pilki konteineriai pastatyti:
· Ligoninės g. 2;
· Varpų g. 17;
· Klemiškės g. 18;
· Poilsio g. 37;
· Kauno g. 17.
Konteineriai įrengti šalia požeminių arba pusiau požeminių komunalinių atliekų aikštelių – taip užtikrinamas patogus jų naudojimas gyventojams, sklandus aptarnavimas ir tvarkinga miesto aplinka.
Kaip rūšiuoti?
Panaudotą kepimo aliejų reikia supilti į plastikinę tarą. Tinka tiek originalus aliejaus butelis, tiek plastikinis mineralinio vandens ar kitų gėrimų butelis. Sandariai užsuktą tarą reikia įmesti į specialų panaudotam aliejui skirtą konteinerį. Svarbu naudoti tik plastikinę tarą – stiklainių ir stiklinių butelių į šiuos konteinerius mesti negalima.
Kaip ir anksčiau, panaudotą aliejų galima pristatyti ir į KRATC didžiųjų atliekų surinkimo aikšteles (Plieno g. 13, Tilžės g. 66A ir Šiaurės pr. 30). Tačiau naudotis visame mieste pastatytais konteineriais daug paprasčiau. Artimiausią naudoto aliejaus surinkimo vietą galite rasti internetiniame žemėlapyje www.biomotorai.com/gyventojams/surinkimo-zemelapis
Dviguba rūšiavimo nauda
Aliejaus surinkimo konteinerius aptarnaujančios bendrovės atstovų teigimu, 2025 m. rugpjūtį Klaipėdoje įrengti pirmieji tokie konteineriai pasiteisino – klaipėdiečiai greitai įprato atsakingai rūšiuoti panaudotą kepimo aliejų.
Specialistai primena, kad didžiausia klaida – pilti riebalus į kanalizaciją. Taip nuotekų vamzdynuose kaupiasi riebalai, ilgainiui susidaro kamščiai, galintys sukelti avarines situacijas pastatuose. Tokių gedimų šalinimas yra sudėtingas ir brangus, o kartu prarandama vertinga antrinė žaliava.
Surinktas aliejus perdirbamas į biodegalus – aplinkai draugišką energijos šaltinį, padedantį mažinti CO₂ emisijas ir priklausomybę nuo iškastinio kuro. Iš vieno kilogramo panaudoto kepimo aliejaus galima pagaminti maždaug tiek pat biodyzelino.
Klaipėdos gyventojams aliejaus rūšiavimo paslauga išlieka visiškai nemokama. Plečiant konteinerių tinklą, panaudotą aliejų rūšiuoti tampa dar patogiau, o tinkamai surinkta ir perdirbta ši žaliava padeda mažinti taršą ir tausoti aplinką.
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