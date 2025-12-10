Klaipėdoje Edita Mildažytė susilaukė išskirtinio dėmesio

Nerimavo, kad netilps salėje
Susitikimą organizavo Klaipėdos savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ padalinio atstovai – renginys buvo nemokamas.
Kaip pasakojo renginio moderatorė bei „Kauno atžalyno“ padalinio bibliotekininkė Inga Valatkienė, klaipėdiečių susidomėjimas šiuo susitikimu buvo išskirtinis.
Paskelbus renginio datą, kilo šurmulys – žmonės skambino, teiravosi, ar reikia rezervuoti vietų – nerimavo, kad netilps visi norintieji į salę.
Kartumas tampa saldumu
Į susitikimą atvyko tiek daug žiūrovų, kad daugumai nebeliko laisvų vietų, kur atsisėsti – žmonės stovėjo ant laiptų bei prie pat durų ir klausėsi E. Mildažytės istorijų apie autobiografinės knygos „Pelynų medus“ atsiradimą.
Kalbėdama apie knygos turinį bei rašymo eigą, E. Mildažytė neslėpė – šis darbas brandintas ilgai.
„Man netrukus bus 60 metų, todėl pagalvojau – jei ne dabar, tai kada? Nusprendžiau, kad nebenoriu laukti ir reikia parašyti pirmąją knygą apie savo gyvenimą“, – renginio metu atviravo autorė.
Pagalvojau – jei ne dabar, tai kada?
E. Mildažytė pasakojo, kad gyvenimas – ne vien gražios istorijos. Knygoje daug vaikystės prisiminimų, skaudžių ir šviesių patirčių, televizijos užkulisių, klaidų bei sėkmių, kurios atsiranda tik pereinant tamsesnius gyvenimo ruožus.
Autorė ne kartą akcentavo, kad ir kartumas taip pat gali tapti saldumu – būtent taip atsirado ir knygos pavadinimo idėja.
„Mėgstu paradoksus, todėl norėjau, kad pelyno kartumas virstų medumi – kaip dažnai nutinka ir kiekvieno iš mūsų gyvenime“, – teigė E. Mildažytė.
Knygoje – tikros istorijos
Renginio metu autorė prisiminė ir savo vaikystės akimirkas – nemažai fragmentų iš šio autorės gyvenimo etapo nugulė ir knygoje.
„Mano vaikystė buvo ir graži, ir nelabai graži tuo pačiu metu. Man kai ko trūko ir iki šiol trūksta, tačiau kai kuriuos dalykus gavau visiškai nemokamai“, – atviravo žurnalistė.
Knygos „Pelynų medus“ nugarėlėje autorė rašo: „Pasiūlymų parašyti kažką panašaus į „savo istoriją“ esu gavusi tikrai ne vieną sykį. Ir kaskart atsisakydavau. Dėl įvairių priežasčių. Tačiau dabar esu tokia subrendusi, kai jau galiu ramiai žvelgti į praeities klaidas ir nuotykius, aiškiai suprasdama, kad kiekviena nesėkmė yra tik kelio į sėkmę etapas. Mano gyvenime buvo tokių gražių dalykų, kad būtų nuodėmė jų nepapasakoti. Ir istorijų, prasidėjusių visai neromantiškai, bet išsivysčiusių į aukščiausią žmogiškų jausmų būseną. Šioje knygoje stengiausi būti sąžininga, korektiška ir linksma. Kodėl turėtumėte ją perskaityti? Bent jau dėl to, kad įsitikintumėte – kaimyno žolė nėra žalesnė.“
Būtent tai, kad knygoje rašoma apie tikrą žmogų bei tikras gyvenimo istorijas, ir sudomino skaitytojus.
Po renginio buvo galima įsigyti autorės knygą su autografu bei nusifotografuoti.
