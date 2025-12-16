Gražina Balandytė grįžo į sceną

Aktorei Gražinai Balandytei buvo septyniasdešimt šešeri, kai ji sulaukė pasiūlymo grįžti į mylimą Nacionalinį Kauno dramos teatrą – ir ne šiaip, o įkūnyti pagrindinę heroję spektaklyje „Mūsų brangioji Pamela“. Netgi sklido kalbos, jog norėta jį pervadinti į „Mūsų brangioji Gražina“.
„To jau būtų per daug, nes smagi komedija yra apie Pamelą, nors ji gal kiek ir panaši į mane“, – viename interviu pripažino ji. Tačiau ar gali būti geresnis pavadinimas knygai, kurioje pasakojama apie karštai gerbėjų mylėtą aktorę? Ir ar gali būti geresnė vieta ją pristatyti nei teatras, į kurio trupę Gražina įsiliejo 1958-aisiais?
Knygos pristatymą moderavo režisierius Gytis Padegimas, prisiminimais dalijosi knygos autorė Jurgita Lieponė, Nacionalinio Kauno dramos teatro direktorius Egidijus Žirgulis, aktoriai Inesa Paliulytė, Albinas Budnikas, Dainius Svobonas, Ridas Žirgulis ir gydytoja Rasa Jančiauskienė.
„Skaitant knygą supranti, koks buvo sudėtingas, kupinas netikėtumų Gražinos gyvenimas, – sakė Gytis Padegimas. – Vaikystė – lyg vaizdai iš Šatrijos Raganos aprašyto dvaro, idilę sugriauna karas, pasakojimas apie tą metą prilygsta trileriui, vėliau – neįtikėtina istorija kaip medicinos seselė tampa scenos žvaigžde. Mes pažinojome Gražiną visada linksmą, nešančią džiaugsmą. Dabar galime sužinoti, kas slypėjo po ta jos šypsena, koks sudėtingas tas kelias.“
