Keistas būdas atsikratyti kalėdine eglute: vienas klaipėdietis ją sviedė pro langą

2026-01-06 15:49
Klaudija Audickaitė

Šventėms pasibaigus, klaipėdiečiai jau ieško būdų, kaip atsikratyti nupuoštomis eglutėmis. Dauguma jas neša prie konteinerių, tačiau pasitaikė ir tokių, kurie sugalvojo „lengvesnį“ būdą – tiesiog mėtė pro daugiabučio langus.

Netvarka: pro daugiabučio langą išmesta eglė nukrito ne ant žemės, o pakibo medyje – vaizdas nustebino klaipėdiečius.
Netvarka: pro daugiabučio langą išmesta eglė nukrito ne ant žemės, o pakibo medyje – vaizdas nustebino klaipėdiečius. / „Klaipėdos“ skaitytojo nuotr.

Socialiniuose tinkluose anonimu prisistatęs klaipėdietis pasidalijo nuotrauka, kurioje matyti pro daugiabučio langą išmesta eglė – ji ne nukrito ant žemės, o pakibo medyje.

Anot klaipėdiečio, taip eglės atsikratyti nusprendė vieno Žardininkų gatvės daugiabučio gyventojai.

„Vasarą butelius pro langą mėto, o žiemą – eglutes. Žardininkų g. 8. Matyt, jiems buvo labai sunku nunešti eglę iki specialių konteinerių“, – tvirtino įrašo autorius.

Neįprastas vaizdas greitai sulaukė klaipėdiečių reakcijų – kai kurie komentatoriai situaciją vertino su ironija.

„Aš visada išmesdavau pro balkoną, o tada pati nusinešdavau padėti, kad nepribarstyčiau spyglių“, – ironizavo klaipėdietė Diana.

Tačiau kiti gyventojai atkreipė dėmesį ir piktinosi, jog tai – ne vienkartinis reiškinys.

„Pro šį namą vasarą jau neįmanoma praeiti – ir puodai, ir keptuvės mėtomi“, – piktinosi dar vienas komentatorius.

Gyventojų teigimu, nors mieste šiuo metu yra įrengtos specialios vietos eglutėms surinkti, dalis žmonių vis dar nesigėdija teršti miestą.

