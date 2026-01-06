Keistas būdas atsikratyti kalėdine eglute: vienas klaipėdietis ją sviedė pro langą

Socialiniuose tinkluose anonimu prisistatęs klaipėdietis pasidalijo nuotrauka, kurioje matyti pro daugiabučio langą išmesta eglė – ji ne nukrito ant žemės, o pakibo medyje.
Anot klaipėdiečio, taip eglės atsikratyti nusprendė vieno Žardininkų gatvės daugiabučio gyventojai.
„Vasarą butelius pro langą mėto, o žiemą – eglutes. Žardininkų g. 8. Matyt, jiems buvo labai sunku nunešti eglę iki specialių konteinerių“, – tvirtino įrašo autorius.
Neįprastas vaizdas greitai sulaukė klaipėdiečių reakcijų – kai kurie komentatoriai situaciją vertino su ironija.
„Aš visada išmesdavau pro balkoną, o tada pati nusinešdavau padėti, kad nepribarstyčiau spyglių“, – ironizavo klaipėdietė Diana.
Tačiau kiti gyventojai atkreipė dėmesį ir piktinosi, jog tai – ne vienkartinis reiškinys.
„Pro šį namą vasarą jau neįmanoma praeiti – ir puodai, ir keptuvės mėtomi“, – piktinosi dar vienas komentatorius.
Gyventojų teigimu, nors mieste šiuo metu yra įrengtos specialios vietos eglutėms surinkti, dalis žmonių vis dar nesigėdija teršti miestą.
