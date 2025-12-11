Įžiebta Vilniaus Kalėdų eglutės dvynė

Kalėdinė Romos eglė tradiciškai pastatyta senojoje Tuopų aikštėje. Maždaug prieš 30 metų ši aikštė buvo paversta pėsčiųjų zona, o dėl įspūdingo senovės Egipto obelisko centre ji iki šiol išlieka viena svarbiausių miesto erdvių – nuo čia driekiasi kelios pagrindinės Romos gatvės. Šių metų Kalėdų eglę įžiebė Romos meras Roberto Gualtieri.
Pagrindinė miesto eglė – kiek daugiau nei 20 metrų aukščio ir išpuošta šimtu tūkstančių auksinės spalvos LED lempučių. Su raudonais burbulais ir kitais žaisliukais ji primena ir šių metų Vilniaus eglę.
Romos gyventojams ir miesto svečiams eglė bei jos įžiebimo ceremonija paliko gražų įspūdį.
„Šventinė atmosfera, tikrai šventiška. Bet tikiuosi, kad bus ir daug taikos bei ramybės“, – sakė gyventoja.
„Tikrai šventinė nuotaika. Matau, kad dalyvauja daug žmonių, o ir vaikai labai geri. Viskas nuostabu“, – kalbėjo vyras.
„Nuostabi, džiaugsminga Kalėdų atmosfera tokiu mūsų gyvenimo momentu, kai aplink tiek daug liūdesio dėl karo ir kitų dalykų. Todėl pabandykime suteikti miestui šiek tiek džiaugsmo ir ramybės“, – teigė moteris.
Be Kalėdų eglės, Amžinajame mieste šiuo metu vyksta ir kitų originalių masinių renginių. Pavyzdžiui, kabinamas tradicinis gėlių vainikas, skirtas Švenčiausiosios Mergelės Marijos statulai Ispanijos aikštėje. Tai garbinga ir nelengva užduotis Romos gaisrininkams, nes statula stovi ant beveik 30 metrų aukščio obelisko.
Pirmą kartą gėlių vainiką Romos gaisrininkai užkabino ant Marijos statulos rankos dar 1949-aisiais, tačiau jų ryšys su šia skulptūra yra gerokai senesnis. Būtent Romos ugniagesiai XVII amžiaus viduryje padėjo pastatyti obeliską ir užkelti ant jo bronzinę Marijos figūrą.
