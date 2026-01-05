Kretingos rajono gatvėse dėl snygio situacija – valdoma

Kai kur dėl itin didelio kiekio sniego susiaurėjo gatvės ir šaligatviai, kur įmanoma, planuojama jį nustumdyti į gretimus valstybinius sklypus ar laukus, kitose vietose sprendžiama dėl sniego išvežimo. Iš kai kurių Kretingos miesto vietų sniego išvežimo darbai pradėti jau šią naktį.
Seniūnijose sniegui nuo kelių ir gatvių, šaligatvių valyti pasitelkiama seniūnijų turima ar rangovų taip pat vietos ūkininkų technika ar net visa ši technika kartu. Daugelyje seniūnijų darbai atliekami nepertraukiamai. Didelis dėmesys skiriamas darželių, mokyklų, gydymo ir kitų įstaigų privažiavimams bei automobilių stovėjimo aikštelėms.
Prognozuojant gausų snygį, kelių, gatvių, šaligatvių valymo bei sniego išvežimo darbai bus tęsiami ir artimiausiomis dienomis.
Socialinėje erdvėje gyventojai dalijosi nuotraukomis, kuriose užfiksuotas Kretingos rajoną nuklojusio sniego storis.
„Per naktį pas mus (Kretingos rajone – red. past.) sniego dangos storis padidėjo apie 10 cm. Dabar gamta aprimo, matyt, prieš šalčius“, – rašė moteris.
