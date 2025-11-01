Kalimo garsai klaipėdiečiams tapo kasdienybė

Antradienį ryte kalimo garsai pasklido apie 7 valandą ryto. Maždaug po valandos šis triukšmas nurimo. Pirmadienį mažylius migdantys klaipėdiečiai girdėjo šį monotonišką, rodos, galvą pusiau skeliantį garsą iki 21 valandos ir vėliau.
Klaipėdiečiai spėliojo, iš kur sklinda kalimo garsai. Vieni spėjo, kad iš statomo prekybos centro netoli Vitės progimnazijos, kiti dairėsi į statybas Pievų tako gatvėje.
Tačiau daugumos akys krypsta į krantinę Šiauriniame rage.
Socialiniuose tinkluose liejantys pasipiktinimą gyventojai diskutuoja, kodėl triukšmingi darbai pradedami taip anksti, o po to nutraukiami, kodėl pirmiausiai galvojama apie statybas, o tik po to apie miestiečius.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Klaipėdos departamento vadovas Raimundas Grigaliūnas pasakojo pats eidamas į darbą girdėjęs šį triukšmą dar prieš 8 val. ryto.
„Tada pagalvojau, kad tą pačią dieną turėtume sulaukti klaipėdiečių skundų. Garsas sklido nuo marių, todėl spėju, kad jis gali būti susijęs su darbais buvusios įmonės „Laivitė“ teritorijoje“, – kalbėjo R. Grigaliūnas.
Tiesa, antradienį įstaigos klaipėdiečių skundai dar nepasiekė.
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas paaiškino, kad uoste šiuo metu statomos naujo kruizinių laivų terminalo krantinės.
„Deja, vakar fiksavome rangovų įmonės „Tilsta“ darbo trūkumus – dėl žmogiškosios klaidos buvo nukrypta nuo numatyto darbų grafiko. Šį darbų centrinėje uosto dalyje pažeidimą aptarėme su rangovais. Jie yra įpareigoti atidžiau kontroliuoti darbų procesus ir nenukrypti nuo numatyto grafiko, kuris reglamentuoja, kad triukšmingi darbai šiame objekte gali būti atliekami nuo 7 iki 19 valandos“, – paaiškino valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius.
A. Latakas nuoširdžiai apgailestavo dėl klaipėdiečių patiriamų nepatogumų ir patikino, jog uosto direkcija sieks, kad ateityje panašūs atvejai nepasikartotų.
