Kaip operatyviai padėti nuo smurto nukentėjusiam žmogui?

D. Puidokienė pasakojo, kad Klaipėdoje 2003 m. susibūrė iniciatyvių moterų grupė. Tuo metu mieste moterims ir vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, nebuvo teikiama jokia pagalba. D. Puidokienė ir kitos iniciatyvios moterys jau turėjo patirties savanoriaujant pagalbos linijose, tad ėmė svarstyti, kad būtų gerai Klaipėdoje turėti pagalbos liniją nuo smurto nukentėjusioms moterims.
Tais pačiais metais jos įkūrė Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centrą.
Organizacija dirbo ne tik su smurtą šeimoje patyrusiais moterimis ir vaikais, bet ir su nukentėjusiais nuo prekybos žmonėmis, seksualinio smurto, t. y. orientavosi į smurtą plačiąja prasme. Organizaciją parėmė savivaldybė, netrukus pradėti rašyti projektai ir pavyko gauti didesnį finansavimą.
„Pati pirmoji mūsų klientė buvo moteris, nukentėjusi nuo prekybos žmonėmis. Ji išvyko į Vokietiją, ten iš jos atėmė dokumentus, išnaudojo seksualiai. Dėl vidinės būsenos ji negalėjo dalyvauti ikiteisminiame tyrime, tad buvo parsiųsta į Lietuvą. Mes jai padėjome“, – pamena D. Puidokienė.
Šalia psichologinės pagalbos, centras teikė ir laikino apgyvendinimo paslaugą – turėjo butą su šešiomis lovomis, bet, pamena D. Puidokienė, dažniausiai būdavo taip, kad šešiose lovose miegodavo penkiolika moterų ir vaikų.
„Paskambina, sako, aš esu išmesta į gatvę. Žinoma, priimi tą žmogų, kad neliktų gatvėje“, – apie iššūkius kalba Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centro vadovė.
Ilgainiui teikiamų paslaugų spektras plėtėsi – pradėta teikti pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamos veiklos. Pradėta kurti platesnė pagalbos nukentėjusiems nuo seksualinio smurto sistema. 2023 m. startavo nacionalinio lygmens iniciatyva „Prabilk“, teikianti informaciją ir pagalbą žmonėms, patyrusiems seksualinį smurtą.
Šiandien centras, pradžioje teikęs pagalbą moterims ir vaikams, padeda ir smurtą patyrusiems vyrams. Besikreipiančių žmonių skaičius nuolat auga. D. Puidokienė pamena, kad pradžioje į centrą kreipdavosi iki kelių šimtų žmonių per metus, o dabar šis skaičius per metus pasiekia ir 2 tūkst.
Į pagalbos grandinę centras įtraukia visas susijusias organizacijas – policiją, prokuratūrą, socialines įstaigas ir panašiai.
D. Puidokienė sako, kad didelis pasiekimas, jog smurtą patyrę žmonės nebetyli ir nekenčia vienumoje, o kreipiasi pagalbos ir bando išeiti iš toksiškos aplinkos.
Ji pasakojo, kad šis darbas – sunkus, o nesustoti įkvepia sėkmės istorijos – pavyzdžiai, kai žmonės kreipiasi pagalbos, keičia gyvenimo būdą, palieka namus, kuriuose patyrė smurtą. Ji pabrėžia, kad centro misija – ne tik padėti konkrečiam žmogui, bet ir keisti visuomenės nuostatas.
Visas „Žinių radijo“ reportažas – vaizdo įraše:
Naujausi komentarai