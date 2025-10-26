„Moters veidas buvo kruvinas“: liudininkai – apie nakties įvykį Laisvės alėjoje

Apie neeilinį sujudimą Laisvės alėjoje, prie 28 numeriu pažymėto pastato, portalui kauno.diena.lt pranešė kauniečiai. Jie tikino, kad apie 3.30 val. juos iš lovų išvertė neįprastas triukšmas ir garsai.
„Automobilyje vyras smurtavo prieš moterį. Ši sugebėjo paspausti signalą, kuris ir pakėlė iš miego. Netrukus į įvykio vietą subėgo praeiviai, kurie ištraukė smurtautoją iš automobilio, iškvietė policijos pareigūnus. Pastarieji reagavo žaibiškai – atvyko per kelias minutes. Visas moters veidas buvo sumuštas, kruvinas“, – nakties įvykius detaliai nupasakojo liudininkas.
Kauno policijos atstovai portalui kauno.diena.lt patvirtino, kad toks įvykis užregistruotas. Apie jį pranešė praeiviai, anot kurių, gatvėje vyras spardė moterį.
Anot policijos, pareigūnams atvykus į įvykio vietą Laisvės alėjoje, čia rasti du neblaivūs žmonės: 32-ejų vyras (2,03 prom.) ir 33-ejų moteris (1,82 prom.).
Ant moters veido matėsi akivaizdžios sumušimo žymės.
„Ji patvirtino, kad kilo konfliktas tarp jos ir draugo, tačiau pretenzijų neturėjo“, – sakė policijos atstovė.
Surinkta medžiaga dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymus sveikatos sutrikdymo.
Tačiau tuo nakties įvykiai nesibaigė. Sekmadienio rytą, prieš 7 val., ta pati moteris pranešė, kad bute prieš ją smurtauja vyrai. Pareigūnai nedelsiant reagavo ir į šį pranešimą.
Galima tik spėti, ar pretenzijų neturėjusi moteris vėl nukentėjo nuo to paties vyro, ar susirado kitus sugerovus.
