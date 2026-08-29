Kaimynus Bandužių kvartale subūrė spektaklis

Spektaklio peržiūra Jūrininkų pr. 6 ir Lūžų g. 4 daugiabučių namų kieme įvyko ketvirtadienio vakarą. Į nemokamą pasirodymą buvo kviečiami visi – ir kaimynai, ir atsitiktiniai praeiviai.
Spektakliui įsikurti kiemuose padėjo ir patys gyventojai – per balkonus jie dalijosi elektros energija.
Klaipėdiečiams pasirodė Kaulinis Senis, Gulbės, Paukščių motina ir kiti lietuvių liaudies pasakos „Kaulinis Senis ant geležinio kalno“ herojai. Jaunieji teatralai iš Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Vilniaus dailės akademijos ir Kauno technologijos universiteto pristatė kartu kurtą spektaklį „Kol pareisiu namo“.
Reginį stebėję klaipėdiečiai juo džiaugėsi ir vylėsi, kad panašių spektaklių bus ir netolimoje ateityje.
„Spektaklis vyko ne vienoje erdvėje. Viena aktorių vedė mus po kiemus ir kalbėjo, kiti aktoriai vaidino. Labai patiko pasirodymas. Susirinko tikrai daug klaipėdiečių, ypač vaikų, atėjo ir senjorai. Smagu, kad sumanė tokią iniciatyvą. Matyti, kad aktoriai tikrai specialiai ruošėsi pasirodymui, buvo pasipuošę įvairiais kostiumais“, – įspūdžiais dalijosi Mogiliovo gatvės daugiabutyje gyvenanti moteris.
Pašnekovė taip pat sakė, kad šis pasirodymas atnešė puikią nuotaiką daugeliui žiūrovų.
„Didelis ačiū aktoriams už puikų darbą. Tiek aš, tiek mano draugė tikimės, kad šis spektaklis – ne paskutinis“, – vylėsi sužavėta klaipėdietė.
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