Iki „Palangos stintos“ liko vos mėnuo – keptuvės paruoštos, linksmybės suplanuotos

Liko mėnuo
Vasario 6–8 dienomis didžiausias Lietuvos kurortas pakvies pramogauti – čia šurmuliuos garsioji Stintų šventė, kurioje susipins žvejiškos tradicijos, skoniai ir linksmybės.
„Programa jau beveik parengta – teliko sudėlioti paskutinius potėpius. Virtuvės meistrai išmėgina naujus bei laiko išbandytus stintų paruošimo būdus, žvejai mėgėjai buria komandas azartiškoms Stintų meškeriojimo varžyboms, o mes, šventės organizatoriai, stengiamės, kad kiekvienas, šventinį savaitgalį atvykęs į Palangą, atvykęs rastų tai, dėl ko norėtų sugrįžti ir kitais metais“, – sakė vienas iš renginio organizatorių Nerijus Stasiulis.
Šventės „žvaigždė“ – stinta
J. Basanavičiaus gatvė tradiciškai pavirs restoranu po atviru dangumi – čia tiesiog pramogautojų akivaizdoje bus kepama ar rūkoma stinta, verdama žuvienė, gaminami kiti patiekalai, tad šventės svečius lydės ne tik viliojantys aromatai, bet ir gyvas kulinarinis procesas.
Geriausi virtuvės meistrai rengiasi pasiūlyti platų skonių pasirinkimą – nuo pamėgtų tradicinių valgių iki netikėtų, kūrybiškų interpretacijų, o pagrindinis dėmesys, be abejo, bus skiriamas pagrindinei šventės „žvaigždei“ – stintai.
Organizatoriai džiaugiasi, kad susidomėjimas Stintų švente kasmet auga – šiemet prie renginio jungiasi vis daugiau dalyvių iš Lietuvos ir kaimyninių šalių, todėl lankytojų laukia dar platesnė skonių ir patirčių įvairovė.
„Jau ne pirmus metus tarp dalyvių turime latvių, o šiemet sulauksime ir estų – Pernu miesto delegacijos. Beje, Estijoje stintos sugaunama gerokai daugiau, nei Lietuvoje ar Latvijoje, tačiau savo Stintų šventę Pernu surengė pirmą kartą. Manau, estams bus įdomu Palangoje pasisemti tokios šventės organizavimo patirties, o mums – paragauti pagal estiškas tradicijas pagamintos stintos. Tam Stintų šventėje bus skirta ir speciali erdvė – Estų kiemas“, – kalbėjo N. Stasiulis.
Svečiai iš Estijos kartu su latviais bei lietuviais savo jėgas išbandys ir Baltijos šalių žuvies grilio čempionate, kuris tradiciškai Stintų šventės metu vyksta Jūratės ir Kastyčio skvere bei sulaukia didelio smalsuolių dėmesio.
Veiklos, kurios suburia
Neatsiejama „Palangos stintos“ dalis – Stintų meškeriojimo varžybos. Būtent jos, vykstančios ant jūros tilto, ankstų šeštadienio rytą kasmet pradeda Stintų šventę. Registracija į šias varžybas jau vyksta, o norinčių išbandyti sėkmę su meškerėmis rankose netrūksta – varžybose dalyvauti ketina ne tik palangiškiai, bet ir kitų miestų žvejai. Vos paskelbus registracijos pradžią, jau pirmąją dieną užpildyta maždaug penktadalis dalyviams skirtų vietų. Ir nors pagauti stintą šių varžybų metu būna itin sudėtinga (dažniausiai žvejų laimikiu tampa kitokios žuvys), vis dėlto tiek organizatorius, tiek ir „Palangos stintos“ svečius džiugina, kad šioje itin daug pramogautojų sutraukiančioje šventėje žvejams skiriamas atskiras dėmesys.
Be žvejybos, šventės metu vyks ir kitos azartiškos, žiūrovų pamėgtos rungtys – nuo jėgos išbandymų laikant inkarą iki linksmų žvejiškų iššūkių, pavyzdžiui, stintų valgymo varžytuvių. Beje, paėjusiais metais didelio susidomėjimo sulaukusios rungtys šiemet sugrįš dar įvairesnės – organizatoriai pasirūpino, kad jose galėtų dalyvauti ir vaikai, ir suaugusieji, nepriklausomai nuo fizinio pasirengimo.
Didelio žiūrovų susidomėjimo neabejotinai sulauks ir garsiosios Sveikuolių maudynės šaltose Baltijos bangose ties jūros tiltu. Pažiūrėti tikrai bus į ką – ledinio vandens nepabūgę sveikuoliai savo ryžtu bei entuziazmu kasmet stebina ir žavi, o dalyvių masiškumas (šiemet žiemiškose maudynėse planuoja dalyvauti kone dvigubai daugiau sveikuolių, nei ankstesniais metais) vieną kitą smalsuolį galbūt užkrečia ir labiau grūdintis bei ateityje išbandyti ledinį vandenį.
Daugiau erdvės, daugiau šventės
Pramogos šventės svečių tradiciškai lauks ne tik J. Basanavičiaus gatvėje bei Jūratės ir Kastyčio skvere – smagių atrakcijų nestigs ir ties kurhauzu, Vytauto gatvėje (kur šurmuliuos tautodailininkų bei kulinarinio paveldo meistrų mugė) bei Centrinėje miesto aikštėje. Čia, kaip ir praėjusiais metais, įsikurs Šlagerių kiemas, kuriame Stintų šventės svečiai galės ne tik pasiklausyti populiariausių dainų, bet ir pamiklinti kojas smagiai šokdami.
Kermošius, muzikiniai pasirodymai, sportinės rungtys ir žemaitiška šneka visame mieste kurs ypatingą atmosferą, kad Stintų šventėje gerai jaustųsi visi – nuo mažiausių iki vyriausių. Tad verta jau dabar vasario 6–8 dienas pasižymėti savo kalendoriuje ir planuoti kelionę į Palangą. Žiemiškas pajūris kvepės stintomis, skambės muzika, o geros nuotaikos užtaiso pakaks ne tik savaitgaliui, bet ir visai žiemai.
Naujausi komentarai