Gyventojai piktinasi: dėl dešrelių nuskuto medžius

Vietiniai pasipiktino, kad meilė savo skandžiui tapo nusikaltimu prieš gamtą.
„Mūsų bendruomenė susirinko švęsti Pasaulinės mezgimo viešumoje dienos. Mezgėme bendrystę, dalijomės šiluma ir grožėjomės mūsų krašto gamta. Tačiau tai, ką pamatėme prie 1-ojo Dovilų karjero, tiesiog sugniaužė širdį ir paliko gilų gėdos jausmą. Kol vieni kuria grožį, kiti ciniškai žudo tai, kas gyva“, – piktinosi viena gyventoja.
Bendruomenės nariai išvydo, kad gyviems, žaliuojantiems pakrantės beržams, kurie yra netoli laužavietės, buvo nulupta žievė. Matyt, tam, kad būtų galima greičiau įkurti laužavietę.
„Tam, kad kažkas užsidegtų laužą ir išsikeptų dešrelę. Kad kažkieno trumpalaikis skrandžio įgeidis būtų patenkintas nukankinto medžio gyvybės kaina. Mieli doviliškiai ir mūsų svečiai, atmerkime akis. Žievė yra medžio oda. Nuluptas beržas yra pasmerkiamas lėtai, skausmingai žūčiai nuo infekcijų ir džiūvimo. Tai nėra smulkmena. Tai yra brutalus vandalizmas ir visiška dvasinė ubagystė. Gamtos turtai nėra nemokamas prekybos centras. Negalima lupti, laužyti ir naikinti to, ko patys nesodinote ir neauginote“, – taip į poilsiautojus kreipėsi pilietiška moteris.
Prie karjero įrengta laužavietė. Joje atvykėliai taip pat ne kartą buvo palikę šiukšlių, butelių.
Seniūnijos darbuotojai nuolat prižiūri aplinką, tvarko vandalų sugadintą inventorių.
(be temos)
(be temos)