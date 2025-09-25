Greičio matuoklį perkėlė į Jūrininkų prospektą

Klaipėdos savivaldybės Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus vedėjas Albinas Misevičius patikino, kad automobilių greitį fiksuojančio įrenginio pageidavo aplinkinių namų gyventojai.
„Įvertinus gautus gyventojų skundus dėl Jūrininkų prospekte sunkiasvorio transporto bei motociklininkų daromų pažeidimų bei kitą turimą informaciją, nuspręsta čia perkelti greičio matuoklį iš Girulių plento“, – patikino A. Misevičius.
Girulių plente matuoklis dirbo tik šiek tiek daugiau nei mėnesį. Įrenginys čia bu buvo perkeltas rugpjūčio pradžioje.
Tą kartą matuoklį buvo nuspręsta perkelti iš Šiaurės prospekto.
Paskutinį vasaros mėnesį norėta tramdyti greičio mėgėjus, skuodžiančius jūros link.
