Gėlynai subūrė kaimynus: po namo renovacijos daugiabutis skendi gėlėse

Įgyvendino svajonę
Idėja vietoje pasėtos žolės turėti išpuoselėtus gėlynus kilo Aušrai Sereikienei.
Moteris liūdnai dairėsi į po renovacijos tik ką pasėtą žolytę ir prasitarė vyrui, kad svajoja apie gėlynus šalia daugiabučio.
„Pasakiau jam, kad norėčiau tujų gyvatvorės, svajoju, kad po langais žydėtų gėlės. Vyras pritarė. Patys nusipirkome ir sodinome tujas, ruošėme žemę augalams, paskui ir gėles pradėjome sodinti“, – pasakojo A. Sereikienė.
Kaimynai, stebėdami Aušrą su jos vyru, panoro gėlynų aplink visą namą.
„Bet tai didelė investicija. Aš negaliu viena pati tiek augalų nupirkti. Kaimynams patiko vaizdas ir jie ėmė prisidėti. Labai puikius kaimynus turime. Vis paklausia, ar dar yra pinigų gėlynų tvarkymui“, – prisiminė A. Sereikienė.
Grožiu užsikrėtė visi
Iš pradžių aplinka buvo sutvarkyta tik iš vienos šio namo laiptinės pusės.
„Į mūsų namą atsikraustė dar viena gėlių mylėtoja. Ji paklausė, kur galėtų gėles sodinti. Atsakiau, kad toliau galime tęsti gėlynus, jau ir į kaimyninės laiptinės pusę. Ir štai turime išpuoštą visą namo aplinką“, – apie kaimynę pasakojo A. Sereikienė.
Kaimynė Oksana Juozaitienė gėlynus ėmė kurti į kitą namo pusę, šalia savo įėjimo į laiptinę.
Išpuoselėta aplinka net pakeitė visų čia gyvenančiųjų santykius.
Moteris su vyru įrengė arką, šalia jos pasodino vijoklinių rožių.
Dviejų kaimynių gėlynai dera tarpusavyje – pirmiausiai akis džiugina pirmame plane susodintos hortenzijos, o už jų žydi, rožės, rododendrai ir visi kiti augalai.
„Oksanos vyras nupjauna žolę. Vejapjovę padovanojo kita kaimynė, kuri pardavė sodą ir tas daiktas liko. Išeina, kad visi kaimynai prisideda prie grožio. Geras kaimynas – pusė namo vertės“, – pastebėjo A. Sereikienė.
Name – taika ir ramybė
Išpuoselėta aplinka net pakeitė visų čia gyvenančiųjų santykius.
„Viename butų yra įsikūrusi klinika. Ir ji prisidėjo prie aplinkos tvarkymo. Reikėjo žemės augalams, norėjome betoninį atitvarą įdėti, prisidėjo ir klinika, nes visiems smagiau pro gėles eiti. Klinika įrengė taką, tad ir mums, gyventojams, smagu taku, ne purvu vaikščioti. Visas namas bendrauja ir džiaugiasi. Visi užsikrėtė“, – pasakojo A. Sereikienė.
Kodėl šiame name tvyro taika ir kaimyniška dvasia?
„Gal todėl, kad visi čia jau ilgą laiką gyvena. Nesikeičia čia gyventojai. Naujakurių mažai. O dauguma vieni kitus pažįsta nuo tėvų ar net senelių laikų. Dėl to ir myli žmonės savo namą. Sutariame visais klausimais. Kaimynai, pamatę, kad kažkas naujo pasodinta, visada paklausia, kiek prisidėti“, – teigė moteris.
Už lango nori vaizdų
Gyventoja pastebėjo, kad namo moterys neatsilieka nuo gėlynų puoselėtojų.
„Kokio grožio balkonai mūsų name, kiek ten gėlių. Ir kiekvienais metais vis gražiau. Praeiviai dažnai fotografuoja“, – kitas kaimynes gyrė A. Sereikienė.
Moteris stebėjosi, kad kol kas net ir vagys aplenkia jų gėlynus.
„Labai buvo neramu. Bet kol kas niekas nevagia mūsų gėlių. Mes net tarsi išlipome iš savo teritorijos ribų. Gėlių pro langus nematyti, tai mes ėmėme tvarkyti kitapus gatvelės esančią teritoriją. Už lango mums taip pat reikia gero vaizdo. Sutvarkėme ir tą teritoriją. Vaikai kiek tolėliau žaidžia, šuniukams pasivedžioti taip pat yra kur, gėlės visai nenukenčia“, – tikino moteris.
Projektas „Pilietinė iniciatyva“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 6000 eurų.
