Gargžduose statys prekybos centrą

Ši teritorija ilgą laiką stovėjo apleista. Šiomis dienomis statybine technika pradėtas vežti smėlis ir žvyras, prasidėjo kasinėjimo darbai.
„Iki“ prekybos centro statybos projektą vysto įmonė „Baltisches Haus“.
58,3 aro žemės sklypas priklauso įmonei „Stotis“, jis valdomas valstybinės žemės nuomos sutarčių pagrindu.
Prekybos centras statomas 1,6 tūkst. kvadratinių metrų ploto. Pagal pagrindinio nuomininko pateiktą technologinį aprašą projektuojama pagrindinė prekybos salė ir pagalbinės patalpos. Smulkiųjų nuomininkų patalpos techniniame projekte detaliai neišplanuojamos. Jos bus tikslinamos darbo projekto metu, kai bus sudarytos preliminarios nuomos sutartys ir nuomininkai pateiks savo poreikius patalpų planavimui ir apdailai.
Naujame prekybos centre atsiras priedanga, kur gyventojai galės slėptis ekstremalių situacijų metu.
Prekybos centras statomas Klaipėdos bei S. Dariaus ir S. Girėno gatvių sankryžoje.
Kitapus gatvės jau yra įsikūrę kiti žinomų tinklų prekybos centrai.
Naujojo prekybos centro teritorijoje atsiras 83 vietos, automobilių stovėjimo aikštelė.
Įvaža į automobilių aikštelę numatoma iš P. Cvirkos gatvės. Antroji įvaža bus iš S. Dariaus ir S. Girėno gatvės per projektuojamą automobilių stovėjimo aikštelę valstybinėje žemėje.
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