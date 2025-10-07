Freska dedikuota Prūsijos literatui

„Jauna pora vestuvėse“
„Freska skirta S. Dachui, kadangi šiemet jį minime. Joje – jauna pora vestuvėse. Iš S. Dacho jie užsisakė eiles, kurios buvo parašytos vokiečių kalba, jis jas skaito. Fone matome dar nesudegusį senąjį miestą ir modernizuotą pilį. Bendradarbiavau su Vasilijumi Safronovu, kuris konsultavo istoriniais klausimais. Aš nesu istorikas, tam tikrų faktų nežinojau, tad buvo įdomu įsigilinti“, – pasakojo R. Petrovas.
Anot R. Petrovo, freskoje – tuo metu 50 metų S. Dachas, apsirėdęs Prūsijai būdingais akademiko drabužiais. Kairėje – jaunavedžiai – Drengfurto kunigas Johannas Christoffas Rehefeldas ir mirusio Klaipėdos kunigo duktė Anna Cörber.
Dešinėje – eilėraščio užsakovas Klaipėdos miestiečių bažnyčios kunigas, valsčiaus vyskupas Christophas Prätorius.
Fone driekiasi Dangės upės pakrantė ir Kuršių nerijos kopa, stūkso pilis, tyvuliuoja marios. Matyti ir bažnyčia, kurioje, tikėtina, vyko vestuvės. Freską papildo Berlyno valstybinėje bibliotekoje saugomo eilėraščio spaudinio fragmentai bei vertimo ištraukos.
Užtruko fasado paieškos
Pasak R. Petrovo, medžiagos rinkimas, eskizo kūrimas užtruko maždaug mėnesį. Po to prasidėjo pastato fasado paieškos. Būta svarstymų freską piešti ant Daržų g. 5, po to ant vienos Tomo g. esančio pastato sienos. Galiausiai nuspręsta ją tapyti Tiltų g. 4.
„Dalis fasadų buvo netinkamos būklės arba turėjo kokių nors kitų trūkumų, o šis – vienas iš nedaugelio, kuris tiko pagal dydį, gal struktūriškai tik nelabai, nes labai grublėtas paviršius, buvo labai sunku dirbti. Patys darbai truko apie mėnesį. Dirbau, kai nelijo – ir savaitgaliais, ir po 17 val., kiek leisdavo orai. Bijojau, kad rugsėjo mėnesį daug lis“, – apie kūrybos procesą pasakojo R. Petrovas ir pridūrė, kad kūrinys buvo dažomas specialiais fasadams skirtais dažais.
Pirmą kartą eilėse – Klaipėda
Istorikas V. Safronovas pasidalijo S. Dacho unikalaus kūrinio istorija ir reikšme Klaipėdai.
„Prieš 370 metų savo gimtajame mieste vykusioms vestuvėms jis sukūrė progines eiles (epitalamiją), kurios Klaipėdą pirmą kartą perteikia eilėmis ir plačiąja prasme gali būti laikomos pirmuoju literatūros kūriniu apie šį miestą. 1655 m. proginiu spaudiniu paskelbtas epitalamijas, prasidedantis žodžiais „Ich hätte zwar der Tangen Rand | Noch gern einmahl gegrüsset…“ („Norėjau darkart pamatyt pakrantę Dangės upės…“), ilgai buvo žinomas tik tekstine forma. Nuo praėjusios savaitės šį kūrinį Klaipėdoje primins sieninės tapybos kūrinys“, – teigė V. Safronovas.
Projektas „Pilietinė iniciatyva“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 6000 eurų.
