 Fontanus išjungs jau šį mėnesį

Fontanus išjungs jau šį mėnesį

2025-09-16 13:00
Indrė Kiseliovaitė

Jau šio mėnesio pabaigoje bus išjungti visi uostamiesčio fontanai. Kaip įprastai, prieš išjungimą bus atliekami techniniai darbai, patikrinama jų būklė. Ne visi įrenginiai šįmet veikė be trikdžių – per mėnesį bent keli jų sugesdavo. O dėl naujų fontanų atsiradimo Klaipėdoje kol kas svarstymų nėra.

Kinta: pastebėta, kad daugiausia Klaipėdoje genda senesni fontanai.
Kinta: pastebėta, kad daugiausia Klaipėdoje genda senesni fontanai. / A. Sungailaitės nuotr.

Pasak Klaipėdos savivaldybės Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, oficiali fontanų išjungimo diena – rugsėjo 30-oji.

„Fontanų priežiūra ar kiti minimalūs darbai žiemą nevykdomi, bet prieš vasaros sezoną ir jį uždarant, visada išleidžiamas vanduo, vyksta išvalymo ir kiti darbai. Bet daugiau jų vyksta pavasarį, tada labiau pasižiūrima jų techninė būklė“, – sakė I. Kubilienė.

Specialistės teigimu, viso sezono metu būta tam tikrų gedimų, dažniausiai esą sugesdavo senesnės gamybos fontanai.

„Gedimų visada būna. Jono kalnelyje neveikė tam tikri purkštukai, Pempininkų fontanas būna neveikia, kas nors atsitinka. Per mėnesį vienas kitas fontanas tikrai būna, kad neveikia, ypač tie senesni. Bet dėl kitų, pavyzdžiui, Neringos skvere, Vaidilos aikštėje, gedimų neturėjome. Nuolat būna, kad kažkas nutinka, reikia pataisyti, ir neveikia vieną, dvi dienas. Pempininkų buvo nuveikęs ir savaitę, ir ilgiau“, – pasakojo I. Kubilienė.

Dėl naujų fontanų atsiradimo mieste kol kas projektų nenumatyta, tačiau tokia galimybė neatmetama.

„Dažniausiai fontanai atsiranda su didesniais projektais. Pastarasis buvo Šilutės plento fontanas ties Neringos skveru. Per šiuos metus nė vieno naujo neatsirado. Bet su ateities europiniais projektais yra galimybė, kad atsiras“, – vylėsi I. Kubilienė.

Šiame straipsnyje:
fontanų išjungimas
techniniai darbai
gedimai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų