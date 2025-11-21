Eglutė Teatro aikštėje – jau netrukus

Apie tai, kad eglutė jau pirmadienį bus atvežta į tradicinę kalėdinių renginių vietą – Teatro aikštę, patvirtino įstaigoje „Klaipėdos šventės“ laikinai direktorės pareigas einanti Živilė Putnienė.
Įžiebimo vakaras ir šventinis koncertas lapkričio 29-ąją prasidės 17 val.
Suskaičiuota, kad Klaipėdos eglutės pareigoms užimti šiais metais sulaukta iš viso 18 pasiūlymų iš Klaipėdos ir rajono, Dituvos sodų, Gargždų, Jakų, Kiškėnų.
Kaip ir kasmet, reikalavimai Klaipėdos eglutei – ne žemesnė kaip dešimties metrų aukščio, plačiu ir gausiu šakų vainiku, verta pagrindinės miesto eglės vardo.
„Komisija atliko ne tik medelio vizualinį, bet ir šalia esančios infrastruktūros, galimybės privažiuoti ir transportuoti dovanojamą eglę, vertinimą. Įvairiapusiškai įvertinus pasiūlytas žaliaskares, išrinkta tinkamiausia ir verčiausia eglutė eiti 2025 m. Klaipėdos miesto Kalėdų eglės pareigas. Išrinktoji daugiau nei du dešimtmečius augo Klaipėdos rajone“, – skelbė „Klaipėdos šventės“.
Klaipėdos kalėdinių ir naujametinių renginių programa startuos nuo eglutės įžiebimo dienos ir tęsis iki sausio 4-osios.
Klaipėdiečių ir miesto svečių lauks ledo čiuožykla, o savaitgaliais vyks koncertai, šventiniai žaidimai ir susitikimai su Kalėdų Seneliu.
Eglučių įžiebimai taip pat vyks:
Jakuose lapkričio 28 d. 19 val.
Priekulėje gruodžio 4 d. 17.30 val.
Gargžduose gruodžio 5 d. 18 val.
Kretingalėje gruodžio 5 d. 18 val.
Šventojoje gruodžio 5 d. 17.30 val.
Palangoje gruodžio 6 d. 17 val.
Trušeliuose gruodžio 6 d. 17.30 val.
Girkaliuose gruodžio 12 d. 18 val.
Plikiuose gruodžio 14 d. 17 val.
