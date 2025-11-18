Klaipėda išsirinko kalėdinę eglę

Kaip ir kasmet, reikalavimai Klaipėdos eglutei – ne žemesnė kaip dešimties metrų aukščio, plačiu ir gausiu šakų vainiku, verta pagrindinės miesto eglės vardo. Komisija atliko ne tik medelio vizualinį, bet ir šalia esančios infrastruktūros, galimybės privažiuoti ir transportuoti dovanojamą eglę, vertinimą. Įvairiapusiškai įvertinus pasiūlytas žaliaskares, išrinkta tinkamiausia ir verčiausia eglutė eiti 2025 m. Klaipėdos miesto Kalėdų eglės pareigas. Išrinktoji daugiau nei du dešimtmečius augo Klaipėdos rajone.
Klaipėda jau ruošiasi gražiausiai metų šventei. Kalėdų simbolis – žaliaskarė – išrinkta. Danės skvere įsikūręs Kakės Makės šviesų parkas sulaukia milžiniško klaipėdiečių ir miesto svečių srauto. Dar viena dovana laukia miestiečių – ledo čiuožykla Teatro aikštėje. Šiomis dienomis pradedama ruošti ledo čiuožyklos konstrukcija. Čiuožykla klaipėdiečiams ir miesto svečiams bus atvira kiekvieną dieną.
Šventinį laikotarpį Klaipėda šiais metais pradės lapkričio 29-ąją, kai Teatro aikštėje nušvis svarbiausias kalėdinio laikotarpio simbolis – Kalėdų eglutė. 17.00 val. Teatro aikštėje vyks Kalėdų eglutės įžiebimo vakaras ir šventinis koncertas.
Klaipėdos kalėdinių-naujametinių renginių programa prasidės nuo eglutės įžiebimo – lapkričio 29 d., ir tęsis iki sausio 4 d. Klaipėdiečių ir miesto svečių kasdien lauks ledo čiuožykla, savaitgaliais koncertai, šventiniai žaidimai ir susitikimai su Kalėdų Seneliu.
