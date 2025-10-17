Devyni ąžuolai – pedagogams

Tai simbolinė iniciatyva, skirta paminėti istorinį ryšį tarp medžio ir žmogaus, taip pat priminti apie pedagogų rengimo svarbą Lietuvoje.
„Šiuo simboliniu ąžuolų sodinimu pagerbiame tuos, kurie čia dirbo ir mokėsi, tuos, kurie šiuo metu rengia naująją pedagogų kartą, ir tuos, kurie ateis po mūsų“, – sakė Klaipėdos universiteto dekanas profesorius Rimantas Balsys.
Devyni ąžuolai buvo sodinami trimis grupėmis: už praeities pedagogus, už dabartinius dėstytojus bei studentus ir už ateities specialistus.
Pasak R. Balsio, svarbu ne tik paminėti šią sukaktį, bet ir akcentuoti šiuo metu ypač aktualią pedagogų stokos problemą.
Pirmąjį ąžuolą sodino Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus. Renginyje dalyviai turėjo galimybę stebėti iškilmingą ceremoniją ir kartu sodinti medžius.
