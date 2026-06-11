Dėl nekokybiškų darbų – įspėjimai

Dėl nenušienautos žolės klaipėdiečiai skundžiasi ir socialiniuose tinkluose, ir praneša tiesiai Klaipėdos savivaldybei.
„Nenušienauti Vilnelės gatvės žolynai. Žolės aukštis – 70–80 cm“, – nurodė vienas klaipėdietis.
Apie nė karto šįmet nepjautą žolę nurodyta ir Varpų g. 19.
Dar vienas nenušienautas plotas – Baltijos pr. 107A.
„Panevėžio g. 25 kvartale nepjaunama žolė. Vietomis siekia jau kelius. Prašome sutvarkyti daugiabučių pievas“, – skundėsi dar vienas klaipėdietis.
Klaipėdos savivaldybė tikina nuolat stebinti viešųjų erdvių priežiūros kokybę ir reaguojanti į gyventojų pranešimus.
Pasak Miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, kontrolę vykdo Klaipėdos savivaldybės Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyrius.
„Jis nuolat stebi rangovų atliekamų darbų kokybę. Taip pat vertinami gyventojų pranešimai bei skundai. Pranešimai gaunami apie įvairias nenušienautas vietas: privačių asmenų tvarkomas teritorijas, viešąsias erdves. Privatiems asmenims siunčiami reikalavimai, po to tikrinama, kaip jie vykdomi, o apie užfiksuotas nešienautas viešąsias teritorijas Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyrius informaciją perduoda Miesto tvarkymo skyriui. Dažniausiai gyventojų skundai gaunami dėl įvairiose miesto dalyse esančių teritorijų, kuriose žolė tam tikru metu būna nenušienauta arba nušienauta nepakankamai operatyviai. Konkretūs pranešimai fiksuojami skirtingose miesto vietose, todėl išskirti vieną probleminę teritoriją yra sudėtinga“, – sakė I. Kubilienė.
Pietinę ir šiaurinę miesto dalis prižiūri bendrovės „Klaipėdos želdiniai“, „Ekonovus“ ir „Raguvilė“.
„Šiais metais baudos nebuvo skirtos, tačiau buvo teikti įspėjimai dėl nenušienautų vietų. Vienos teritorijos lankymo ir šienavimo dažnumas priklauso nuo žolės augimo intensyvumo, oro sąlygų ir konkrečios teritorijos paskirties. Todėl nėra nustatyto vienodo apsilankymų skaičiaus per mėnesį – vienose vietose darbai atliekami dažniau, kitose rečiau“, – nurodė I. Kubilienė.
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