Dėl dvoko – vargo keliai

„Gyvename ant mėšlo krūvos“
Smarvėje kurį laiką teko gyventi Jūrininkų prospekte esančio daugiabučio gyventojams.
„Kai Dievas nepadeda, belieka kreiptis į žurnalistus. Gyvename Jūrininkų prospekto 4-ajame name. Nuo pavasario gyvename smarvėje. Rūsyje trūkęs kanalizacijos vamzdis. Kreipiausi į mūsų namą administruojančios bendrijos „Bandužiai“ ūkvedį, palikau raštu pranešimą bendrijos vadovybei, tačiau niekas nesprendžia situacijos“, – skundėsi namo gyventoja.
Šio namo ketvirtosios laiptinės rūsyje sklindantis dvokas nepatiko ir kitiems kaimynams.
„Kaimynai neturėjo rakto nuo bendrų rūsio durų. Įmečiau savo raktą į jų pašto dėžutę. Jie norėjo išsiaiškinti, kas ten rūsyje darosi, įtarė, kad jų sandėliuką užpylė. Dabar jau net pati neturiu rūsio rakto. Net pati negaliu išsikviesti kokių nors meistrų. Aš esu senjorė ir neturėčiau dirbti už bendrijos ūkvedį. Tai yra pasityčiojimas. Gyvename lyg ant mėšlo krūvos“, – piktinosi moteris.
Pensininkę labiausiai pribloškė tai, kad pakartotinai kreipusis į bendrijos pirmininką ir ūkvedį, išgirdo, esą ji net neskambinusi.
„Viršūnė. Gal prieš mėnesį pranešta buvo. Dar ir elektroniniu laišku kreipiausi. Ūkvedys apsimetė, neva su juo nekalbėjau. Juk pokalbių išklotinė išlikusi telefone“, – stebėjosi moteris.
Priminė apie pažintis Seime?
Situacija veikiausiai būtų ir toliau nepajudėjusi iš vietos, jei gyventoja nebūtų kreipusis į Klaipėdos savivaldybę.
„Aš bendrijos pirmininkui labai mandagiai pasakiau, kad būsiu priversta kreiptis dėl bendrijos administracijos neveiklumo. Išgirdau atsakymą, kad pirmininkas turi pažįstamų Seime. Dieve mano, tas pažintis mes visi puikiai žinome“, – negalėjo atitokti moteris.
Gyventoja net ėmėsi žygių ir susisiekė su gyventojais, kurių rūsio patalpoje galėjo būti trūkęs vamzdis.
„Jie iš Salantų, atvežė man savo rūsio raktą, kad kiti kaimynai, kurie skundėsi, kad galbūt juos užliejo trūkęs vamzdis, galėtų įeiti ir pasižiūrėti, kas ten vyksta“, – pasakojo gyventoja.
Pirmadienį bendrijos „Bandužiai“ pirmininkas Rimvydas Rameika buvo nepatenkintas sulaukęs žurnalistų skambučio.
„Jau man čia skambino iš savivaldybės. Važiuoju pasižiūrėti. Ūkvedys atostogauja. Mes čia susitvarkysime vidinius reikalus“, – pareiškė pirmininkas.
R. Rameika bendrijai ėmė vadovauti po to, kai į Seimą buvo išrinkta buvusi šios bendrijos pirmininkė Ligita Girskienė.
L. Girskienė R. Rameikos sutuoktinei perdavė ir dalį įmonės „Daugiabučių administravimo centras“ akcijų, kurias ji pati valdė.
Reikalo ėmėsi savivaldybė
Aiškėja, kad pirmininkas veiksmų ėmėsi po to, kai sulaukė Klaipėdos savivaldybės Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus specialisto skambučio ir klausimo, kodėl bendrija nereaguoja į gyventojų skundą dėl avarinės situacijos.
Situacija ėmė domėtis ir savivaldybės Statinių administravimo skyrius.
Šio skyriaus vedėja Jolanta Mickevičienė tikino, kad daugiabučius administruojančios bendrijos ar namų administravimo įmonės privalo reaguoti į gyventojų skundus, tuo labiau jei tai susiję su avarinėmis situacijomis.
„Kalbėjome su bendrijos pirmininku, situacija žinoma, problema yra ta, kad stovas, prie kurio reikia prieiti ir remontuoti, yra kaimynų sandėliuke, kuris užrakintas. Bendrijos pirmininkas sutarė su gyventoja, kuri kreipėsi dėl problemos rūsyje, kad bus iškviesta avarinė tarnyba ir dalyvaujant pareiškėjai bus nupjauta kaimyninio sandėliuko spyna, kad būtų galima prieiti prie stovo ir suremontuoti. Kaip informavo pirmininkas – pats rūsys yra sausas, pabarstyta smėliuku, tik vienoje vietoje drėgna. Rūsyje buvo remontuotas vamzdynas jau anksčiau, pirmininkas situaciją žino, matyt, atsirado naujas pratekėjimas arba nebuvo gerai izoliuota“, – patikino J. Mickevičienė.
Rūsyje buvo remontuotas vamzdynas jau anksčiau, pirmininkas situaciją žino, matyt, atsirado naujas pratekėjimas arba nebuvo gerai izoliuota.
Raktą pametė
Pirmininkas vėliau žurnalistams pakartojo tą patį, ką minėjo ir savivaldybės darbuotojams.
„Prieš mėnesį buvo užsikimšęs stovas. Gegužės 18 dieną įmonė „Skaidrola“ jį išvalė. Bet stovas yra sandėliuke, jis nėra laisvai prieinamas. Ten taip nuo statybos laikų padaryta. Kad nenukentėtų pirmas aukštas, neužpiltų butų, viskas rūsyje išsipila. Bet pats rūsys sausas. Tik sandėliuke yra išbėgimas“, – aiškino R. Rameika.
Pirmininkas pripažino, kad po pirmojo remonto rūsio raktas buvo pamestas, tad reikės pjauti gyventojų sandėliuko spyną.
„Žiūrėsime, ar ten defektas, ar įprastas užsikišimas. Nieko tokio ten. Matyt, antrą kartą pasikartojo tas prabėgimas. Na, taip, specifinis tas nuotekų kvapas, kad sukėlė visus. Ir savivaldybės du skyriai skambino, ir žurnalistai. Sutvarkysime“, – žadėjo bendrijos pirmininkas.
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