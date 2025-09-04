Daiva Kerekeš atsikratė vienų pareigų

Iki šiol įstaigos vadovo pareigas vykdė Vyriausybės atstovė Klaipėdos ir Tauragės apskrityse Daiva Kerekeš.
Vyriausybės atstovai veikia Vyriausybės vardu, yra pavaldūs ir atskaitingi Vyriausybei, jie prižiūri, ar savivaldybės laikosi Konstitucijos, įstatymų ir ar vykdo Vyriausybės sprendimus.
D. Kerekeš paaiškino, kad ji toliau dirbs Vyriausybės atstove Klaipėdos ir Tauragės apskrityse ir toliau vykdys savivaldybių priežiūrą.
„Man nebereikės rūpintis personalo, ūkio klausimais, darbuotojų veiklos planais ar komandiruotėmis. Mat Vyriausybės atstovų įstaigą sudaro penki Vyriausybės atstovai ir 45 valstybės tarnautojai, dirbantys su šiais atstovais. Kiekvienas Vyriausybės atstovas turi savo biurą, bet ne kiekvienas jų priima žmones į darbą ar sprendžia ūkinius reikalus, tai daro visos įstaigos, apimančios juos visus, atstovas. Man atsakomybių sumažėja, įstaigos vairą perims A. Cechanavičius. Aš šešerius metus ėjau dvejas pareigas, nusprendžiau dalį atsakomybių perduoti kažkam kitam“, – paaiškino D. Kerekeš.
Įstaigos vadovas nėra Vyriausybės atstovų viršininkas, jie yra nepriklausomi.
Dėl tokių pokyčių jos atlyginimas gali sumažėti simboliškai – maždaug šimtu eurų į rankas.
