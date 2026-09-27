Botanikos sode – iškilmingas karalienės Luizės 250-ųjų gimimo metinių minėjimas

Atsirado keturios stotelės
Meno popietė „Karalienė Luizė: laiškai, balsai ir sodai“ vyko KU Botanikos sode. Į renginį susirinko šimtai klaipėdiečių ir garbingų svečių.
Šio renginio vedėjai Laura Šakurskytė-Žilinskienė kartu su vyru Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios kunigu Mindaugu Žilinskiu pasveikino visus susirinkusiuosius ir pakvietė ne tik prisiminti istoriją, bet ir pabūti bendrystėje.
„Džiaugiuosi, kad mūsų projektas gimė būtent toks atviras ir prieinamas visų poreikių žmonėms. Didžiausia svajonė, kad šiandien čia galėtume būti visi kartu. Dažnai bijome to, ko nepažįstame. Bijome keliauti į renginius, kurie yra skirti žmonėms su negalia, bijome juos pasikviesti, nežinome, ar jie tikrai išgirs, ar pamatys. Šiandien Luizė šypsosi, tai rodo pats dangus, ji labai laiminga, kad sukvietė tokį būrį žmonių – įvairių poreikių turinčių ir sveikų, būti kartu ir švęsti jos gimimo dieną. Nes būtent tokia ir buvo karalienė Luizė: motina, mama, žmona ir visų žmonių užtarėja. Šiame botanikos sode atsirado keturios stotelės su karalienės Luizės laiškais. Jos ypatingos tuo, kad nuskanavus QR kodą įvairių poreikių turintys žmonės galės išgirsti, sužinoti, patirti pačią karalienę Luizę“, – sakė L. Šakurskytė-Žilinskienė.
Vertė į gestų kalbą
Tam, kad renginiu galėtų mėgautis ir negalią turintys žmonės, jis buvo verčiamas į gestų kalbą.
„Šie metai paskelbti Socialinės atsakomybės metais. Šiais metais ypač kalbame apie žmogų, bendruomenę, gebėjimą pastebėti kitus, o svarbiausia – būti visiems kartu didelėje bendrystėje“, – kvietė kunigas M. Žilinskis.
Be to, šis minėjimas – vienas pirmųjų šio projekto renginių.
„Keliausime per Klaipėdos įstaigas, mokyklas ir visi kartu rašysime laišką karalienei Luizei, o lapkričio mėnesį darysime parodą Klaipėdos rotušėje“, – pažymėjo L. Šakurskytė-Žilinskienė.
Palinkėjo įkvepiančių akimirkų
Klaipėdos savivaldybės vicemeras Giedrius Didjurgis pasveikino visus susirinkusius į šią meno popietę ir palinkėjo gražaus laiko bei įkvepiančių akimirkų.
„Labai svarbu, kad istorinis kelias yra pritaikytas žmonėms su negalia. Kultūra ir istorija Klaipėdoje privalo būti prieinama kiekvienam, be jokių barjerų. Šios popietės kulminacija – skulptoriaus V. Baransko sukurto karalienės Luizės biusto atidengimas. Tai nuostabi dovana miestui įamžinant 250-ąsias valdovės gimimo metines ir papuošiant žaliąją Klaipėdos erdvę“, – teigė G. Didjurgis.
KU rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas padėkojo „Rotary“ klubui „Karalienė Luizė“ ir visiems prisidėjusiems prie šios renginio įgyvendinimo.
„Labai džiaugiamės, kad Klaipėdos miesto šaknys, istorinė praeitis, vis labiau atsiskleidžia čia, botanikos sode“, – kalbėjo prof. dr. A. Razbadauskas.
Kulminacija – biusto atidengimas
Po sveikinimo kalbų šio renginio svečius džiugino Žvejų rūmų socialinio teatro „Kartu“ performansas „Karalienė Luizė: laiškai, balsai ir sodai“ ir M. K. Čiurlionio kvartetas.
Renginio kulminacija – „Rotary“ klubo „Karalienė Luizė“ dovana – skulptoriaus Vytauto Baransko sukurtas karalienės Luizės biustas, kuriuo nuo šiol galės grožėtis visi botanikos sodo lankytojai.
Atidengus karalienės biustą, visi renginio svečiai buvo kviečiami pasivaišinti net dviem šventiniais tortais, paragauti rankų darbo skanėstų ir pasimėgauti karštu puodeliu arbatos arba kavos.
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