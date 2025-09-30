„Borta“ už 1,6 mln. eurų rekonstruos Naujosios perkėlos krantines

„Pasibaigus aktyviajam turizmo sezonui ir sumažėjus keliaujančiųjų Smiltynės perkėlos keltais srautams, krantinėse įsikuria statybininkai – pradedamas Naujosios perkėlos krantinių, prie kurių švartuojami keltai, pirso kapitalinis remontas“, – antradienį pranešė uostas.
Jo teigimu, dabar pirsas smarkiai nusidėvėjęs, įtrūkęs, deformuotas, stebimi kiti trūkumai.
„Smiltynės perkėlai tenkanti infrastruktūra privalo atitikti šių dienų standartus bei prisidėti užtikrinant sklandžias, saugias ir efektyvias visų reisų keliones“, – pranešime sakė uosto direkcijos vadovas Algis Latakas.
Pasak uosto, „Borta“ jau pradėjo ardyti seną pirso betono dangą, vėliau sutvirtins fasadines krantinių fasadines sienutes, įrengs atmušus bei švartavimo stulpus, pakeis kratinių dangas, įrengs infrastruktūrą apšvietimui ir elektros tiekimą.
Jo teigimu, dėl remonto darbų keltų reisų dažnis nemažės, jų grafikas nesikeis.
Naująja perkėla tarp Smiltynės ir Klaipėdos kursuoja keltas pėstiesiems, dviratininkams ir automobiliams.
Naujausi komentarai