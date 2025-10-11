Pradėjo kapitalinį pirso remontą

Paslaugų mažinti neketina
„Smiltynės perkėla“ kasdien turi užtikrinti susisiekimą tarp žemyninės Klaipėdos dalies ir Kuršių nerijos.
Daliai gyventojų keltai yra kasdienė ir niekuo nepakeičiama transporto priemonė keliaujant į darbus ir grįžtant namo, o vasarą tokiu būdu keliauja nemaža dalis Lietuvos žmonių.
Būna, kai bet kuriuo metų ir paros laiku kitame krante kas nors laukia pagalbos tarnybų, tuomet keltai tampa gyvybiškai svarbia jungtimi.
„Smiltynės perkėlai tenkanti infrastruktūra privalo atitikti šių dienų standartus bei prisidėti užtikrinant sklandžias, saugias ir efektyvias visų reisų keliones. Būtent to ir siekiame pradėdami dar vieną Smiltynės perkėlos infrastruktūros tobulinimo etapą“, – teigė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto (KVJUD) direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.
Įsibėgėjus rudeniui ir sumenkus besikeliančiųjų srautams, pradedami Naujosios perkėlos pirso, esančio miesto pusėje, kapitalinio remonto darbai.
Teigiama, kad jie niekaip nepaveiks Smiltynės perkėlos teikiamų paslaugų – dėl prasidėjusių darbų retinti reisų skaičiaus ar keisti laikų nenumatoma.
Pabaigs iki kito sezono
Miesto pusėje esantį pirsą remontuoti nuspręsta įvertinus jo būklę – per kelis dešimtmečius darbo infrastruktūra buvo smarkiai nudėvėta, fiksuoti įtrūkimai, fasadinių sienelių deformacija, kiti trūkumai.
Klaipėdos uosto direkcijos skelbtą pirso kapitalinio remonto darbų konkursą laimėjo bendrovė „Borta“.
Jos atstovai jau pradėjo darbus teritorijoje – šiuo metu ardoma sena betono danga.
Remonto metu numatyta sutvirtinti fasadines krantinių sienutes, įrengti šiuolaikiškus atmušus bei švartavimo stulpus, kurie bus tinkami keltus švartuoti ir štormo metu, taip pat bus pakeistos krantinių dangos, infrastruktūra apšvietimui, elektros tiekimo kolonėlei.
Visus šiuos darbus planuojama atlikti iki balandžio vidurio, tad ateinantį vasaros sezoną Smiltynės perkėla pasitiks atnaujinta infrastruktūra, skirta gyventojų ir automobilių perkėlimui.
Investicijos į infrastruktūrą
Su bendrove „Borta“ pasirašytos sutarties vertė – kiek daugiau nei 1,6 mln. eurų (įskaitant PVM).
Praeitą savaitę prasidėję darbai – tik dalis pastarųjų metų uosto direkcijos investicijų į Smiltynės perkėlos infrastruktūrą.
Praėjusiais metais buvo užbaigtas projektas, kurio metu rekonstruota dalis krantinių tiek Klaipėdos, tiek Smiltynės pusėje.
Bendra sutarties kaina – 5,8 mln. eurų (įskaitant PVM), iš jos uosto direkcijos finansuojama dalis siekia 3,34 mln. eurų.
2022 m. baigtos rekonstruoti Senosios perkėlos krantinės Smiltynės pusėje.
Šie darbai atvėrė galimybę vienu metu prišvartuoti du keltus.
Uosto direkcijai tai kainavo 2,05 mln. eurų (įskaitant PVM).
