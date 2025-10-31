Bokšto projektas atidėtas

Miesto tarybos narys Ugnius Radvila į Strateginį miesto veiklos planą siūlė įtraukti apžvalgos ir laipiojimo bokšto Pirmojoje Melnragėje įrengimą.
Šio projekto vertė – 1 mln. eurų.
Politikas priminė, kad pernai miesto savivaldybė dalyvavo tarptautiniame architektūros konkurse „Išmanusis miestas“, siekiant gauti idėjų ir siūlymų, kokiais objektais galėtų būti papildyta pajūrio teritorija.
„Viena idėjų ir buvo apžvalgos bokštas. Miesto administracijai tai pasirodė įdomu ir tinkama. Tad 2025 m. tarptautiniame konkurse miestas paprašė detalizuoti šitą architektūrinę idėją, tai ir buvo padaryta. Mano siūlymas yra neatidėliotinai šitą priemonę įtraukti į septintą programą. Klaipėdoje atsiradus tokiam objektui, mūsų miestui būtų išskirtinis dėmesys“, – tarybos posėdyje kalbėjo U. Radvila.
Politikas teigė, kad būtina jį pastatyti kuo greičiau, kad kitos vasaros pradžioje objektas jau būtų atidarytas.
„Šiuo metu turime pasakyti „ne“, nes reikia susidėlioti projekto eigą ir vieną milijoną eurų tam išleisti per metus yra tikrai labai sudėtingas reikalas. Reikės projektą suderinti su įvairiomis institucijomis. Siūlome projektą įtraukti į 2026–2028 m. strateginį veiklos planą“, – prieš tarybos balsavimą savo poziciją šiuo klausimu išsakė Klaipėdos savivaldybės Strateginio planavimo skyriaus vedėja Indrė Butenienė.
Klaipėdos tarybos nariai balsų dauguma nepritarė, kad apžvalgos ir laipiojimo bokštas Melnragėje atsirastų jau kitais metais.
„Šis projektas kol kas yra mūsų mintyse, kol išsiaiškinsime tam tikras aplinkybes. Vis dėlto toks statinys turėtų atsirasti labai jautrioje teritorijoje. Kai visi atsakymai bus aiškūs, mes šitą projektą tikrai planuojame įgyvendinti“, – pabrėžė meras Arvydas Vaitkus.
