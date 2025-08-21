 Niokotojų taikinys – pėsčiųjų takas

2025-08-21 14:47
Indrė Kiseliovaitė

Netoli Pirmosios Melnragės buvo nuniokotas pėsčiųjų takas. Jį trečiadienio rytą pastebėjo „Klaipėdos paplūdimių“ darbuotojai. Tai jau antras vandalizmo atvejis per mažiau nei savaitę – savaitgalį buvo suskaldytas ir viešasis vyrų tualetas. Abiem atvejais kaltininkai nenustatyti.

Nemalonu: šį kartą niokotojai apgadino pėstiesiems skirtą taką, dabar juo vaikščioti bus nepatogu ne tik pėstiesiems, bet ir tiems, kurie į paplūdimį atvyksta vežimėliais. / „Facebook“ paskyros „BĮ Klaipėdos paplūdimiai“ nuotr.

„Deja, mūsų visų bendras turtas vėl niokojamas – įstaigos darbuotojai šįryt rado išardytą taką į pajūrį ties Pirmąja Melnrage. Kažkas sąmoningai gadina tai, kas sukurta bendram patogumui, taip sukeldamas kliūtis lankytojams – šeimoms, vaikams, senjorams – saugiai patekti į paplūdimius. Prašome visų gerbti savo miestą! Tik taip galėsime džiaugtis gražia ir tvarkinga aplinka. Taip pat raginame gyventojus nelikti abejingais ir apie pastebėtus niokojimus pranešti“, – į paplūdimių lankytojus feisbuko paskyroje kreipėsi „Klaipėdos paplūdimiai“ komanda.

Jų pasidalintoje nuotraukoje matyti išluptos tako lentos. Kur niokotojai jas padėjo – nežinia, kadangi aplink jų nematyti.

Vaizdo stebėjimo kamerų šioje vietoje taip pat nėra, tad nustatyti, kas taip pasielgė – maža tikimybė.

Be to, savaitgalį dar vienas vandalizmo atvejis buvo Giruliuose. Tąkart buvo nuniokotas ten esantis viešasis vyrų tualetas – suskilusias jo dalis rado sekmadienio rytą čia užsukę paplūdimio gelbėtojai. Tiek šiuo, tiek tako niokojimo atveju, „Klaipėdos paplūdimiai“ pašė liudytojų, mačiusių incidentą, pasidalinti turima informacija.

Šiame straipsnyje:
pėsčiųjų takas
Pirmoji Melnragė
Melnragė
kopos
takeliai
pajūris
lentos
suniokojo
vandalai

