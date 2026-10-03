Bobų vasaros liko nedaug

Šiandien bus debesuota, pūs silpnas šiaurės, šiaurės vakarų vėjas. Be lietaus. Oras sušils iki 17–19 laipsnių šilumos.
Sekmadienio orai bus labai panašūs, išliks toks pat silpnas šiaurės vakarų vėjas, dieną papūs iš vakarų, pietvakarių, 4–9 m/s, be lietaus. Naktį oro temperatūra – plius 10–12 laipsnių, dieną – 16–18 laipsnių šilumos. Bus debesuota.
Pirmadienio naktį vyraus vakarų, pietvakarių 5–10 m/s stiprumo vėjas, dieną sustiprės iki 15 m/s. Naktį be žymesnio lietaus, o dieną – nedidelis lietus. Naktį oro temperatūra – plius 12–14 laipsnių, dieną – plius 15–17, tačiau dėl gūsingo vėjo jutiminė temperatūra bus žemesnė.
Antradienio naktis išliks vėjuota, pietvakarių vėjas sieks 15–20 m/s, dieną vėjas kiek nurims iki 10–15 m/s. Tiek naktį, tiek dieną protarpiais palis. Oro temperatūra naktį – plius 13–15 laipsnių, dieną sušils iki 16–18 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktį vėjas rims, pūs 8–13 m/s, o dieną – 5–10 m/s vakarinių krypčių vėjas. Naktį lis, dieną – be žymesnio lietaus. Naktis bus dar šilta, oro temperatūra – plius 12–14 laipsnių, dieną – plius 15–17 laipsnių.
Ketvirtadienio naktį vyraus silpnas vakarinių krypčių vėjas, dieną – pietų, pietvakarių, 6–11 m/s. Naktį be žymesnio lietaus, o dieną palis gausiau. Naktį oro temperatūra – plius 11–13 laipsnių, dieną – 15–17 laipsnių šilumos.
Nuo penktadienio oras keisis, tiek naktį, tiek dieną pūs gūsingas pietvakarių, vakarų vėjas, 15–20 m/s. Tikimasi lietaus ir naktį, ir dieną. Oro temperatūra naktį – plius 8–10 laipsnių, dieną – 12–14 laipsnių šilumos, tikėtina, ir žemesnė temperatūra.
Anot sinoptikų, šiltesniais orais dar kiek pasidžiaugsime, tačiau savaitės pabaigoje laukia ženklūs orų pokyčiai.
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